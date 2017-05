Negratas, plátanos y cacahuetes: el racismo sigue vivo en la MLB

Adam Jones, jugador de los Baltimore Orioles, recibió insultos racistas en el estadio Fenway Park durante un partido ante los Red Sox de Boston. Por si fuera poco, un aficionado le lanzó una bolsa de cachuetes desde la grada y fue expulsado del estadio.

A diferencia de lo que muchos pueden llegar a pensar de la MLB por ser una liga llena de jugadores negros y latinos, Jones asegura ya había sido objeto de insultos racistas en Boston otras temporadas, pero lo que tuvo que sufrir este lunes fue "lo peor de sus 12 años de carrera", dijo en USA Today Sports.

"Es patético. Es un cobarde. En vez de expulsarlo del estadio, tienen que multarlos 10, 20, 30 mil dólares. Algo que realmente les duela".

Los Red Sox pidieron perdón por la conducta de sus aficionados. Incluso el gobernador de Massachusetts, el demócrata Charlie Baker, catalogó el comportamiento de los fans como inaceptable y vergonzoso. "Esto no es un reflejo de la verdadera identidad de Massachusetts y Boston", dijo la máxima autoridad estatal en su cuenta de Twitter.

