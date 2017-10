Una exfutbolista denuncia acoso de tres internacionales suecos "muy conocidos"

Gunilla Axén fue campeona de Europa de fútbol en 1984. Después de eso, ha sido responsable de desarrollo en la federación sueca. Fue durante su estancia en ese cargo donde sucedió lo que este domingo ha denunciado al diario Aftonbladet de su país.

Se trata de otro presunto caso de acoso sexual. En este caso por parte de futbolistas internacionales de Suecia.

"Eran hombres, futbolistas, muy conocidos, destacados y respetados" ha dicho Axén, quienes "en al menos tres ocasiones me enviaron fotos de penes. Me escribían 'buenos días, Gunila' y me mandaban penes".

La denuncia de la mujer está en conocimiento, según ella misma ha confirmado, de la federación sueca. Eso sí, "el presidente y la junta fueron informados pero se quedaron en silencio", ha añadido.

La federación, en palabras de su portavoz Niklas Bodell, se ha mostrado "impactada". "Por supuesto que no toleramos ese tipo de comportamiento. Debemos saber más y actuar rápidamente puesto que toda forma de acoso es inaceptable", ha agregado.

Los ataques se habrían producido en la década de los dosmil y Axén no habría sido la única víctima.