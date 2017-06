"El PC Fútbol de Presa con el Rayo Vallecano se ha acabado"

Un esperpento del que por momentos solo esperaban salir en helicóptero. Así calificaba la Asociación de Accionistas de la Agrupación Deportiva Rayo Vallecano la junta de accionistas del club madrileño celebrada esta semana.

Los motivos son varios, los estados de ánimo también. Entre las bases del rayismo los últimos son meses, semanas y días de exasperación y de indignación, pero también de una sosa cáustica y un empoderamiento que tienden a converger en un solo estado de opinión en la barriada: algo va a cambiar próximamente en el Rayo.

Deuda

Fernando Sebastián, vicepresidente de Accionistas ADRV y presente en la reunión, nos habla sobre la primera polémica de la junta: dejar a los periodistas fuera. "La abogada dijo que ha recibido la carta de un accionista que solicitaba que no quería que estuvieran los medios. Con el voto del consejo ya había quórum y ya está: ellos decidieron que no hubiera medios. Fue el primer cachondeo de colegio: '¡Entonces que se vaya la cámara de la web del club!', '¿Pero no nos puede enseñar la carta?'", cuenta Sebastián que se oía.

Su asociación, a pesar de impugnar la junta por considerar su consejo caducado, había preparado 54 preguntas, algunas de ellas tocantes a la delicada situación de la deuda del club.

"Ellos alardean de que cuando llegaron en 2011 y les enseñaron una deuda de 60 millones con trescientos y pico acreedores, entre ellos administraciones públicas, Presa aportó 750.000 euros de su dinero para que la plantilla pueda seguir cobrando y suba a 1ª", cuenta Sebastián.

Entre los adeudados estaba Autobuses Nájera, que lleva desde el primer equipo a la cantera, empresa a la que debía el Rayo 140.000 euros. "¿Cómo le pagó el Rayo a Nájera? Dejando de contar con sus servicios por querer cobrar", contesta Sebastián. "Con la deuda pública la administración decide hacer unos convenios para que se pague a muy, muy largo plazo. Presa dice que el club está saneado y que tiene 32 millones de euros depositados en Hacienda a la espera de que algunos juicios".

"La deuda está estimada entre 20 y 25 millones de euros pero es que el club no nos presenta cifras, que esa es otra. La junta aprueba cuentas con fecha de junio de 2016, de hace un año", se queja.

Imagen Accionistas ADRV

4 millones para Oklahoma, despidos para Vallecas

Uno de los temas que más ha molestado viene desde Oklahoma. Raúl Martín-Presa ha reconocido que la franquicia que el Rayo compró en esa ciudad estadounidense ha costado 4 millones de euros. Hace tiempo que el Rayo Oklahoma dejó de competir.

"Lo del Rayo Oklahoma se lo echaron en cara al antiguo secretario técnico del club, para nosotros es una venganza. Nos dice Presa que el experimento Oklahoma es porque Miñambres y una sociedad participada por él, y que Tebas también estaba de acuerdo, consideraban que al Rayo le vendría bien esa aventura americana. Es surrealista. 4 millones de euros ha costado la broma. En un club que viene de 60 millones de deuda y que está dando la espalda a un barrio con 300.000 habitantes. Y tarde o temprano la justicia americana va a empezar a reclamar judicialmente impagos a futbolistas, e incluso la propia NASL puede empezar a demandar por haber retirado la franquicia y haber dejado la liga coja", avisa Sebastián.

"El otro día", prosigue, "el director general Luis Yánez nos decía que el socio de EEUU no les daba confianza. Que 'esa idea americana de montar puestos de perritos, de aplaudidores, la forma de vivir... que conlleva un dinero'".

Al tiempo, el club despide a una empleada de toda la vida.

"Es vergonzoso que por un descenso de categoría nos digan que eso conlleva una reestructuración de los trabajadores, y que al cerrar una de las recepciones del club, tenían que elegir entre las dos personas que trabajaban allí", cuenta. "Una de ellas era Magdalena, que llevaba toda la vida trabajando allí y yo me acuerdo de ella desde pequeño. Esta mujer al club no le estaría costando más de 35.000 euros con seguros sociales, IRPF y todo, y nosotros estamos pidiendo que haya una línea de atención al socio. Hemos pedido que Magdalena vuelva a trabajar en el club".

También se habló del equipo femenino, ("hay unos ingresos de unos 150.000 euros pero dicen que el coste de la sección es superior"), de cómo frenar el éxodo de chicos de la cantera rayista a la del Madrid o el Atleti o de que todavía existe señalética que cita al estadio como 'Teresa Rivero'. También de la presencia de la abogada, el contable o uno de los hombres de confianza de la familia Ruiz Mateos, Jesús Fraile, que ahora regenta el restaurante La Franja de los bajos del estadio. Presa también tuvo oportunidad, de manera insólita, de felicitar a Bukaneros por su 25º aniversario y de reconocer que el club ha comprado paneles de publicidad que no funcionan.

El peor estadio de 1ª y 2ª

Y también se habló del estadio. "Nosotros les hacemos saber que es el peor estadio de 1ª y 2ª División y ellos reconocen que está en muy mal estado", señala Sebastián. "Tiene 40 años y está que se cae. Sabemos que se hizo con dinero público y que pertenece a la Comunidad de Madrid, y el Rayo se hace cargo solo del mantenimiento: bombillas, asientos, fontanería... Dicen que el club querría hacer obras pero que 'eso va muy lento'. Hace 5 años que no ha pasado la Inspección Técnica de Edificios y eso es responsabilidad del ayuntamiento".

"Se están pasando esa patata caliente y nosotros estamos de acuerdo en que con el dinero de todos los madrileños no se tiene que pagar la remodelación del estadio de Vallecas porque es una instalación pública pero de uso privativo. Hay una Sociedad Anónima Deportiva que cada 15 días lo abre con ánimo de lucro. No es una dotación como las piscinas del Mundial 86 de Sainz de Baranda o el Canal de Isabel II en Vallehermoso. El estadio de Vallecas no se abre por las mañanas para que los vecinos hagan gimnasia. Las obras las tiene que hacer el club".

Y advierte: "Algún día va a ocurrir una tragedia. Le dije al director general Luis Yáñez 'el problema es que el día que se caiga una techumbre o falle un hormigón, vosotros vais a decir que ya lo avisasteis pero que el estadio no es vuestro. Y eso no vale. Porque a los heridos o fallecidos de lo que pase les va a importar una mierda. Ese día empezarán las obras".

La oferta

Y aunque Presa les recomienda "buscar una escuela de negocio para aprender", Accionistas ADRV acaba de hacer algo histórico. "Por primera vez un grupo de accionistas hemos puesto sobre la mesa una carpeta con una precontrato de compra del paquete accionarial de Raúl Martín-Presa. Con fecha, con espacio para las firmas, con todo. Y con una cláusula que además está en nuestros estatutos: que nadie tenga más del 5% del accionariado, que es el mayor ejemplo de democratización que puede dar el Rayo con sus 93 años de vida", señala Sebastián.

La oferta fue rechazada al momento por Presa. "Ya que alardea de que le llegan ofertas mareantes, queremos que se plantee esa venta porque el rechazo a su gestión es absoluto. Y eso no va a cambiar ni con el equipo en 1ª, porque este señor ha dejado de respetar al único propietario del club: el abonado", indica el vice de Accionistas ADRV.

La asociación ha abierto un formulario para quien esté interesado en convertirse en potencial accionista rayista. "Muchísima gente de Vallecas nos está diciendo que se hipotecaría por segunda vez en su vida con tal de participar", aseguran. Las acciones en el punto de mira son el 97,5 que tiene Presa, y por las que pagó unos 960 euros hace seis años. " El 2,5 es de pequeños accionistas. Costaron 10.000 pesetas en el año 92, 60 euros de hace 25 años. Se lo hemos recordado a Presa: 'estamos representados con 8 veces más dinero del que él pagó por el club'. Le da igual, se reía. Nos dice que ninguno de nosotros tenemos los 750.000 euros que él puso. Hasta a la gente que le rodeaba en la junta le estaba dando vergüenza. Su equipo se callaba, se miraba, 'no digas eso, ni se te ocurra'".

Se acabó

Enfrente, con una cámara del club como único medio, los accionistas sentados. "Uno de ellos, un señor ya jubilado que dijo 'señores, lo más importante es el Rayo pero yo tengo un nieto y tengo que ir a buscarle al colegio'. No hay derecho a que una junta que lleva un año de retraso empiece a las 12 de la mañana. Salimos a las 18:30, sin comer ni nada", recuerda Sebastián.

El Rayo ha estado flirteando con el descenso a 2ªB. La permanencia, en palabras de Accionistas ADRV, es "un milagro deportivo en una temporada aciaga".

"La pena es que la liga acabe este domingo", opina Sebastián. "Nos van a faltar partidos para hacer del 'Presa vete ya' un himno nacional. Queremos pensar que con esta fuerza social se va a cansar, y de hecho creemos que está cansado. Está solo. Sabemos que en su entorno personal, familiar y empresarial se le está recomendando que esto se ha acabado. El presidente maneja el club como si fuera el PC Fútbol. El otro día se lo dijimos: 'Señor Martín-Presa, si es que esto ya no le puede gustar. Usted este año, con todo el respeto hacia estos clubes, ha tenido que ir a Elche o a Huesca. Ya no hay comidas en el Bernabéu. Ya no va al palco del Camp Nou, ahora tiene que ir al Nàstic o a Montilivi. No nos diga que a usted le hace más fuerte tener enfrente a los accionistas fiscalizando el club'. Su PCFútbol se ha acabado".

Los accionistas saben que ahora tienen que estar "más pendientes que nunca", dicen, de las ofertas de empresarios que puedan llegar. Pero también están confiados: "Es una guerra abierta y la va a ganar el aficionado del Rayo".