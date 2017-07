Los fans de McGregor y su acoso machista a la novia de Mayweather

"¡Eres una suelta!", "¡P*** de plástico!", o "¡Mayweather va a morir!", han sido algunas de las frases que ha tenido que aguantar Abigail Clarke estos últimos días. La pareja de Floyd Mayweather, protagonista del reality inglés The Only Way Is Essex, ha sufrido estos ataques machistas en medio de la calle, a manos de fans de Conor McGregor.

Según la información que ha revelado Ed Gleave en el Daily Star, Clarke teme por su vida.

Las amenazas han llegado a tal punto que el pasado jueves unos desconocidos le tiraron un ladrillo que atravesó la ventana de su casa con una nota que ponía: “Fuck the Mayweathers” -“que jodan a los Mayweather”- dirigido a ella y a su pareja.

Sus vecinos la encontraron muy afectada y en estado de shock cuando fueron a ver que había pasado al escuchar los cristales rotos.

"Fue horrible. Abi estaba sacudida por lo que pasó. Cuando los vecinos se acercaron para ofrecer apoyarla estaba teniendo un ataque de pánico. Todo había salido de la nada y ella no sabía qué hacer. Estaba sollozando y temblando", dice un amigo de Abi. "A pesar de estar muy nerviosa, Abi no llamó a la policía. Ya había acudido a las autoridades otras veces y siempre le dicen que está en el ojo público, así que no hay nada que puedan hacer al respecto".

Pero, ¿por qué atacan a Clarke ahora si la fecha del combate de su novio y McGregor se sabe desde junio?

Hasta hace poco no se sabía que era la pareja de Mayweather. Aunque se conocieron en Las Vegas el año pasado, han llevado la relación en secreto hasta que varios medios revelaron su noviazgo la semana pasada.

Parece que para los aficionados del luchador irlandés es suficiente para intentar abrirle la cabeza a ladrillazos. “Desde que se filtró su relación se han producido ataques. Fue abordada por tres individuos en la calle; los hombres le habían soltado un 'estás perdida, Mayweather morirá'", ha explicado Gleave.Estos ataques machistas con Clarke como víctima podrían ser perfectamente un efecto secundario del excesivo calentamiento del combate de los mil millones de dólares que se celebrará el próximo 26 de agosto. Careos infantiloides incluidos.