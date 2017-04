10 mandamientos para que los juveniles agredan a sus rivales

No cabe duda que en los clásicos sudamericanos se viven de una manera distinta. Incluso desde las categorías inferiores empieza a nacer ese sentimiento de rivalidad, que no tiene por qué significar ser enemigos.

Por esa razón los entrenadores de cantera deben tener mucho cuidado con los mensajes que transmiten a los jóvenes.

Alexander "Cacique" Medina no se ha preocupado de tener esa precaución. En la previa del último clásico de Tercera División entre Nacional y Peñarol, donde juegan sus equipos juveniles, el entrenador de Nacional de Montevideo colgó una lista de 10 mandamientos en el vestuario que debían cumplir sus jugadores.

Titulada "Mandamiento para el clásico", se trata de un listado de las normas más mezquinas que se puedan imponer en el fútbol que se hizo viral en las redes sociales:

"No se saluda al rival", "No se levanta al rival del césped" y "La primera patada es nuestra", eran algunas de las perlas de Medina.

"Si alguno no está de acuerdo, le explico con argumentos. El rival que se levante solo, no hay que ayudar a nadie, es un partido de fútbol y hay que tener ciertos parámetros. Hay que tratar de evitar el saludo con los rivales. Porque tenés toda la semana para saludarlo, y cuando yo me estoy jugando la vida o la muerte literalmente en el clásico, ¿por qué hacerlo en este partido? Si ganamos estamos allá arriba y si perdemos estamos allá abajo", explicó el Medina en diálogo en Pasión Tricolor.

Bajo esas reglas, Nacional derrotó a Peñarol por 2-0 en el estadio José Nasazzi, pero con la sensación de no tener ningún respeto al rival bajo las directrices del "Cacique".