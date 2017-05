Una chica con alopecia demuestra que los programas de citas también pueden romper barreras

Todo el mundo sabe lo que es First Dates, ¿no? Un programa de citas que reúne a desconocidos en un restaurante para que pasen una velada charlando y, quién sabe, dejar que surja el amor. Estas cosas no son fáciles. Nunca lo son. Plantarte en frente de un desconocido, con un tiempo limitado y con un montón de cámaras grabándote, es un asunto serio. Se supone que tienes que dar la mejor versión de ti y mostrarte tal y cómo eres.

Pues bien: esto es lo que ha hecho una concursante de la versión inglesa de este programa y ha dejado a todo el mundo completamente fascinado. La chica, que sufre alopecia y sufrió bullying de pequeña, decidió en un momento de la cita quitarse la peluca y dejar su calva al descubierto.

"No tengo nada de pelo, llevo peluca", le informa la chica. "Sé que esto es un poco raro... siempre llegas en el peor momento", prosigue al ver que la camarera se está aproximando a la mesa para servir la comida con cara de sorprendida. Después, le enseña al chico el tatuaje de flores que lleva en la cabeza.

Lo mejor viene ahora: cuando ella trata de ponerse la peluca, él le pide que no lo haga: "Estás preciosa", le dice. "Creo que es la mejor cita en la que he estado. Me gustas. Eres única". El momento, que ya ha sido compartido más de 60.000 veces en Twitter, es tan emotivo que cuesta no emocionarse aunque sea un poco poquito.

Y, a ver, es verdad: todo está pensado para que te eches a llorar a moco tendido con esa música mágica y azucarada de la TV. Con esos planos cortos y miradas fijas y ese cambio de ambiente que va de la mesa al baño. Pero es indiscutible y no podemos negarlo: lo que ha hecho esta mujer en prime time es más importante que si nosotros podemos contener, o no, esa estúpida lagrimilla. Quitándose la peluca en directo y en un programa de máxima audiencia visibiliza problema real que sufren muchas mujeres.

Mientras que la alopecia entre hombres es más habitual y está mucho más normalizada, la alopecia femenina sigue siendo aún la gran desconocida. Se calcula que a partir de los 60 años, el 50% de las mujeres pueden sufrir alopecia androgénica (un porcentaje similar al de los hombres). Sin embargo, entre un 5 y un 10% de las mujeres pueden sufrirla de forma más grave y a edades más tempranas, como el caso que ocupa a la protagonista del vídeo.