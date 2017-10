5 hechos históricos que NO sucedieron y lo cambiaron absolutamente todo

Las cosas pasan por algo. Y las que no, también.

Me explico:

Es curioso que siempre se hable de lo que pasa y nunca de lo que NO pasa cuando, en realidad, por cada cosa que pasa hay infinitas cosas que NO pasan.

¿Me sigues?

Bien. De entre esa infinidad de cosas que NO pasan, muchas tienen consecuencias, algunas buenas y otras malas.

Este es el primer artículo de PlayGround sobre hitos históricos que no sucedieron y no por eso dejaron de importar, sino al contrario: afectaron de forma positiva al curso de la Humanidad.

Justicia poética de la buena.

***

1. El hombre que NO alzó su brazo durante un acto nazi

Hamburgo (Alemania), 1936. Es la ceremonia de botadura de un barco y los asistentes están obligados a realizar el saludo nazi. Todos alzan el brazo excepto August Landmesser, un astillero casado con una judía a quienes las leyes de Núremberg amenazaban con separar y marginar de la sociedad.

Landmesser tenía motivos para negar el saludo y nos dejó una fotografía para la historia, símbolo de la resistencia moral frente al totalitarismo y a sus políticas de odio.

2. El oficial ruso que NO pulsó el botón de un torpedo nuclear

Crisis de los Misiles de Cuba, 1962. Los americanos detectan un submarino ruso escondido en aguas del Caribe y no dudan en lanzarle cargas de profundidad. Lo que no saben es que el submarino porta un misil nuclear. Pensando que había estallado la guerra, los rusos deciden morir matando: solo faltaba pulsar el botón.

Y es ahí donde entra en escena Vasili Arjípov, el oficial que se opuso al lanzamiento argumentando que no era un ataque, sino ‘señales’ para que salieran de allí. No se equivocó y evitó una guerra nuclear segura.

3. El sheriff que NO otorgó a Martin Lutherg King el permiso de armas

Tras sufrir un ataque racial en su casa, el reverendo King solicitó el permiso de armas al sheriff de la zona pues era habitual su uso para defensa propia entre los negros del sur durante la segregación.

Al poco, King se pronunció: "Si tienen armas, llévenlas a su casa; si no las tienen, por favor, no intenten obtenerlas. No podemos resolver el problema a través de violencia por represalias". E inició su particular lucha a favor de los derechos civiles de los negros.