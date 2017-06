La foto de este husky siberiano completamente afeitado es lo más extraño que verás hoy

Nunca has visto nada igual porque la gente no está tan chiflada.

Porque la gente no anda por ahí rapando el pelo a sus huskys para que no tengan calor. Porque todo el mundo sabe que el pelo de los huskys es la cosa más guay del mundo. Y porque la gente tiene un husky porque parecen majos y suaves, pero sobre todo porque te puedes abrazar a ellos y hacer la croqueta por la nieve.

“Un husky sin pelo no es un husky”, pensarás. Es otra cosa. Quizás otro animal. Tal vez un pollo. Una salchicha. Pues bien, como en internet está todo, alguien ha subido la foto de un husky sin un solo pelo en el tronco. Un husky completamente afeitado. Solo le han dejado la cara.

El husky mira al infinito, sin dirigir ningún gesto amable hacia la cámara y mantiene la dignidad por encima de la de su amo que ha hecho eso con él. Ese mismo ser humano que ahora le está haciendo una foto y la compartirá con sus colegas humanos después.

La foto es una obra muy extraña y ya ha sido compartida miles de veces en Twitter. Pero si googleas “husky sin pelo” encontrarás resultados similares. Nuestro amigo no está solo. Menos mal.

— Shishou 🌐 (@OmonaKami) 8 de juny de 2017

También hay gente desesperada preguntándose, en mayúsculas, en foros de Internet, qué mierda hacer con el pelo de un husky en verano. ¿CORTAR PELO A HUSKY SIBERIANO? ¿LO HAGO O QUÉ? AYUDA!!! POR FAVOR! Todo el mundo le dice que no, que no lo haga, que no es buena idea, que el pelo les protege del calor también.

No seas cretino.

La foto tiene algo hipnotizante. Después de verla una vez, querrás volver a ella. Es improbable, es irreal, parece que una goma mágica haya borrado los contornos y haya dejado al husky ahí. Nuestro amigo husky.

El husky que ya no es un husky.

Lo queremos abrazar igual.