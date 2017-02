Las mujeres del gobierno sueco mandan un recado a Trump con esta foto

Muchas de las principales tendencias del año pasado se van mantener en este 2017: el look militar, los volantes, beber tés détox mientras te flagelas viendo vídeos de Tasty y, sobre todo, trolear a Trump siempre que haya una mínima oportunidad.

La última en seguir esta gran tendencia de la moda internacional ha sido la ministra de clima y vice primera ministra sueca, Isabella Lövin, que le ha lanzado a Trump una indirecta nada sutil con esta foto de "encuentra las 8 diferencias".

"La remisión de la ley sueca del cambio climático está firmada. Todos los futuros gobiernos estarán obligados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por un mejor planeta y un mejor futuro".

Si la foto te suena, no es casual: Trump protagonizó esta otra imagen el pasado mes.

This group just made it more difficult for women to get access to health care worldwide. You tell me what's wrong with this picture. pic.twitter.com/8UQFWg8qO3