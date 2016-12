Esta chica está vendiendo test de embarazo positivos para pagarse los estudios

El pasado 16 de diciembre la periodista de Action News Jax, Danielle Avitable, posteó este tuit.

Getting a positive pregnancy test is now easy. Why a local pregnant woman is selling her urine on Craigslist- tonight at 10 @ActionNewsJax pic.twitter.com/hvvr6EKguO — Danielle Avitable (@DanielleANjax) 16 de diciembre de 2016

Acababa de volver de una cita con una mujer que vendía pruebas de embarazo positivas en Craigslist. El proceso fue sencillo: contactó con ella a través de su anuncio, quedaron, compraron un predictor, va al servicio y regresa con un resultado positivo. Con 30 dólares, la transacción se da por cerrada.

"Puedo ganar 200 dólares en un día libre por algo que tengo que hacer sí o sí" le explicó a la reportera.

La mujer, que quiso mantenerse en el anonimato, comentó que tuvo la idea después de buscar en internet trabajos que pudiera hacer mientras estaba embarazada.

"Vi por otras mujeres y sus experiencias que era muy fácil" dijo. "Estando en la universidad sacándome la licenciatura y necesitando el dinero para pagar el título, esto era pan comido".

En cuanto publicó su anuncio, el dinero empezó a llegar. Ella nunca pregunta a sus compradores qué pretenden hacer con el test.

Esta no es la primera vez que este tipo de ofertas saltan a los titulares. En 2013 medios como la CNN, The Daily Dot y The Guardian se hicieron eco de esta práctica legal, pero de ética más que cuestionable.

Algunas vendedoras no se cortan un pelo en recomendar su producto como herramienta para hacer que "ese chico ese chico especial" se lance a proponerte matrimonio.

"¿Quieres que tu novio te haga la pregunta de una vez por todas?".

Aunque todas dejan claro que no es de su incumbencia lo que vaya a hacerse con ese test.

"Estoy embarazada de 34 semanas. Me haré cualquier test. No me importa para qué lo uses, ese es tu problema".

Para desentenderse de que, muchos de los compradores, van a utilizarlos con intención de cometer un fraude o una venganza.

"Necesito un test de embarazo positivo u orina

Estuve con mi ex 5 años y tenemos 2 hijos. Estábamos intentando ir a por el tercero. Anoche llegó a casa y me dijo que había dejado embarazada a su recepcionista. Llevaba engañándome 6 meses. No está seguro de con cuál de las dos quiere estar. Me escribió esta mañana para pedirme que le avisara cuando me bajase la regla esta semana. Me quedé en shock y le eché de casa. Creo que lo he llevado bien teniendo en cuenta el perro infiel que ha sido... Estoy harta de él y muy enfadada. No quiero que vuelva, pero quiero echarme una última carcajada con todo esto. Le daré a cualquier chica 40 dólares por esto".

Si pensabas que la compraventa de test de embarazo positivos era una locura exclusiva del capitalismo yanqui, siento decirte que te has equivocado. Para conseguir uno de estos predictores en España no hace falta más que invertir un par de minutos en Wallapop o Milanuncios.com.

El chanchullo se cierra por 15 euritos o menos.

"Test de embarazo positivo para bromas y despedidas de soltero".

"Test de embarazo positivo para gastar una buena broma xD".

"¿Quieres gastar una broma? ¿Quieres ver la cara de tu amigo? ¿De tus padres? Gasta la broma del año con un test de embarazo positivo?".

Como dijo el experto legal y de seguridad Dale Carson a Action News Jax, este tipo de transacciones caen en un vacío legal: vender la orina no es ilegal, pero el vendedor podría utilizarla para cometer un fraude.

"Este es el tipo de cosas que hace a los legisladores decir 'necesitamos crear una ley que diga que no puedes hacer esto'", concluyó.

En cualquier caso, aunque se tomen medidas legales para prohibir este negocio, quien quiera tratar de engañar a alguien en este sentido, tampoco tendrá que complicarse mucho la vida para hacerlo. Solo tendrá que abrir eBay en otra pestaña y comprar uno de los test de embarazo de broma que siempre salen positivos o alguna de estas ecografías personalizadas.

Las hay con opción trillizos para asegurar el infarto.