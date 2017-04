La última extravagancia de la moda: unos pantalones manchados de barro por 425 dólares

La peor parte de trabajar es... bueno, trabajar en sí. Sin embargo, alardear de haber trabajado mucho (y, por supuesto, quejarte como un desgraciado por ello), es una cosa muy bonita de la vida a la que nadie debería tener que renunciar, aunque no pegue palo al agua desde que Franco era cabo.

En España lo de presumir de trabajar sin haber currado más de diez minutos seguidos en la vida es un talento natural que todos tenemos. Está en nuestra genética, aunque no todo el mundo haga uso de esta capacidad. Sin embargo, en otros países del mundo no lo tienen tan sencillo.

Al no tener en su ADN el gen recesivo M3-t0co-LOs'00', tan común en la península Ibérica, el nivel de inventiva al que deben de llegar para poder presumir de un arduo día de labor sin haber levantado en realidad el culo de el sofá es complejísimo. La mayoría, de hecho, se rinden y deciden trabajar de verdad ante la falta de recursos creativos. Pero por suerte, hay marcas capaces de leer las necesidades de las personas y poner a su servicio soluciones reales para problemas reales.

Señores y señoras del jurado, les presentamos la revolución de la moda que cambiará por completo la vida de millones de personas: los pantalones Barracura de Nordstrom, que por el módico precio de 425 dólares le harán parecer un auténtico currela aunque no se haya usted manchado las manos en su santa vida.

Tal y como describe la marca en su web, los Barracuda son "unos vaqueros muy desgastados en azul medio y con un corte recto y cómodo. Ropa de trabajo americana que prueba que ha habido una acción de gran trabajo con una capa agrietada de barro que demuestra que no tienes miedo de agacharte y ensuciarte".

Wow, ¿barro que no se va con los lavados? ¿A qué genio de la ingeniería textil se le ocurrió semejante brillantez? Simplemente fantástico.

Como en Twitter las críticas han sido muy negativas y todos sabéis que en PlayGround solo hablamos de lo que nos interesa, prescindiremos de replicar esos comentarios que no han sabido apreciar esta obra maestra.

A partir de ahora, la moda tiene un nuevo concepto: el barro que se limpia es de pobres, el que no, de ricos, deal with it.

P.d.: si parece sarcasmo, es porque lo es, guardad los puñales, haced el favor.