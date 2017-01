13 años y un ukelele: ¿Es Grace VanderWall la próxima Taylor Swift?

Si no conoces a Grace VanderWaal, vamos a empezar por el principio. Solo tienes que saber una cosa antes de darle al play: la voz que vas a escuchar es la de una niña de 13 años.

Grace vive en Suffern, una pequeña ciudad próxima a Nueva York. Hasta hace poco, era otra niña con inclinaciones musicales que dedicaba sus días a aprender a tocar el saxo y el ukulele y escribir sus propias canciones. Pero el año pasado su madre decidió apuntarla a America's Got Talent. Y ganó.

Simon Cowell, creador del programa y jurado en el mismo, no titubeó a la hora de calificarla como "la próxima Taylor Swift".

"Ojalá sea tan exitosa como ella" dijo Grace. Y lo cierto es que va en muy bien camino. A sus 13 años, antes de haber terminado el séptimo curso, su audición para el programa ya supera los 50 millones de visitas en YouTube (a los que podemos sumar unos cuantos millones de propina que acumula ya en su propio canal) y ha firmado un contrato con Columbia Records.

En su recién publicado EP, llamado Perfectly Imperfect, podrás escuchar canciones salidas de su puño y letra que ya cantó durante el programa, como I Don't Know My Name y Beautiful Thing, así como temas nuevos. Su preferido es Gossip Girl, en la que habla de su experiencia lidiando con las amistades interesadas que le llegaron tras la fama repentina.

A pesar de que la hayan comparado con Swift, su modelo a seguir es Katy Perry, a la que admira por su integridad artística. "Siempre se ha mantenido igual" dijo Grace. "En su película dijo que rechazó a varios productores para poder ser ella misma. Y eso podía haber supuesto poner en jaque toda su carrera, pero aun así lo consiguió. Creo que eso es una cosa importante que recordar".

[Vía Rolling Stone]