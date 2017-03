Unos turistas graban en vídeo la furibunda pelea entre un leopardo y una pitón

Por lo general, y por motivos diversos, pelearse da pereza. Pero ¿ver peleas? Joder, ver peleas nos encanta. Nos flipan las peleas pro, las de boxeadores de nivelón, pero también las cutres, las de puerta de bar, porque cuando el espectáculo lamentable lo da otro, sentarse a mirar siempre une y entretiene.

Las peleas nos gustan tanto, que nos gustan incluso las imaginarias, las hipotéticas.

Si hasta hicieron un programa de televisión los de Discovery Channel, Duelo animal se llamaba, en el que recreaban por ordenador peleas entre diferentes animales: Elefante vs. Rinoceronte, Lobo vs. Puma, Tigre vs. Oso pardo...

Para disfrute de unos turistas de safari por el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, espontáneamente se orquestó ante ellos un capítulo en directo de Duelo animal. En esta ocasión el combate fue entre un leopardo y una pitón.

Ah, y no seas tramposo, elige con cual de los dos vas antes de darle al play, no seas chaquetero.

¿Quién es para ti el vencedor? Por aquí, decimos que son tablas.