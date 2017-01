Por fin: esta app traduce el japonés al momento solo apuntando con tu móvil

Word Lens es una app que sirve para apuntar a un texto con la cámara de tu móvil y poder verlo traducido directamente sobre la imagen de tu pantalla. O sea, traducción simultánea pero en plan digital.

Me parece que me he explicado regular. Mirad su vídeo de presentación y lo entenderéis.

¿Soy la única pringada que no tenía ni idea de que esto existiese? Me siento como mi abuela cuando le regalamos su primer móvil. En fin, a lo que vamos.

En los comentarios de este vídeo subido en 2010 (antes de que Google les comprase el business) ya había algún visionario que lanzaba la idea al aire.

"Conseguid que esto funcione con el chino, el japonés y el coreano y ganaréis billones".

Más de uno se emocionaba solo de pensarlo.

"TODO EL MANGA QUE PODRÍA LEER".

Finalmente podemos decir que esto es una realidad. Google ha anunciado que Word Lens ya funciona para traducir japonés.

También tiene la opción de usarlo a la inversa y traducir del inglés al japonés como en este vídeo.

Ah, y otro plus, no necesita conexión a internet para funcionar.

Con esta app tienes la mitad de tu viaje a Japón solucionado. Ahora solo queda la otra parte... la de conseguir ahorrar :(