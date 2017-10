Después de Snoop Dogg, David Bowie y The Rolling Stones llega el turno de The Chainsmokers

La fusión actual de Tommy Hilfiger con la música no es algo repentino. Siempre ha sido visible, sobretodo en los 90 y, no es de extrañar que tras el éxito que tuvo en esa década, quieran seguir vinculándose a la música. Esta vez con The Chainsmokers.

Para entender un poco mejor de lo que estamos hablando, conozcamos de dónde viene esta unión:

La relación más llamativa de los 90 no fue solamente la de Kurt y Courtney. También fue la de Tommy Hilfiger con la comunidad del hip hop. Dos universos, aparentemente antagónicos, se unieron de forma fortuita para crear un hito en la línea vital de la música y la moda.

Grand Puba, contigo empezó todoPuba, el Kanye West de los 90, que formaba parte del grupo Brand Nubian, colaboró con Mary J. Blige en What’s the 411? En una de las primeras estrofas de la canción, le hizo un guiño a Tommy Hilfiger. Ese verso se convertiría, sin nadie saberlo, en los cimientos del éxito de la marca:

Well I be Puba on this here The n***a from last year Girbauds hanging baggy Tommy Hilfiger top gear

Andy Hilfiger, hermano del creador de la firma, andaba un día por su barrio y dos niños se le acercaron: “You gotta hear your brother’s name in this song”.

Poco después, se encontraron a Puba en el aeropuerto JFK y por fin se conocieron. Al poco tiempo quedaron y Tommy y su hermano regalaron al artista centenares de dólares en ropa para que vistiera la marca en sus conciertos.

Fue uno de los inicios del product placement en el mundo de la música. En los 90, esta estrategia de marca no existía aún o, al menos, no era tan frecuente como ahora. Pero los hermanos Hilfiger lo hicieron y, en ese momento, empezó una relación que abriría la veda a la marca hacia el mundo del hip hop.

Cuando Snoop Dog se subió al carroUnos meses más tarde, los hermanos Hilfiger acudieron a la post fiesta de los Grammy y a lo lejos vieron a Snoop Dogg. No dudaron ni un segundo en acercarse y, sorprendentemente, el rapero de Long Beach ya les conocía.

Al día siguiente Snoop les llamó, fue a verlos con su séquito (imaginaos el momento en que todos salen del ascensor) y, como hicieron con Puba, Tommy y Andy les regalaron ropa. El punto de inflexión para la marca fue cuando, un par de semanas más tarde, Snoop Dogg llamó a Andy para pedirle más ropa para su aparición en Saturday Night Live. Y ya está, lo consiguieron. Al día siguiente de salir en televisión, se agotaron las existencias de la camiseta que llevaba.

Como dijo Peter Paul (equipo de Tommy Jeans) ese fue el momento en que Tommy Hilfiger pasó de una subcultura, de estar en las calles, a ser algo mainstream y nacional.

Tommy feverMuchos más artistas empezaron a sumarse: Raekwon, Aaliyah, TLC… Empezó la fiebre Tommy en el hip hop que acabaría democratizándose y la adoptarían artistas de otros estilos musicales: Destiny’s Child, Britney Spears, Mark Ronson, Rolling Stones e incluso la leyenda, David Bowie, se acabaría convirtiendo en imagen de marca.

Ahora le toca a The Chainsmokers, el dúo estadounidense que se encuentra en el epicentro de la cultura pop millennial. La pareja de músicos tiene la (gran) responsabilidad de ser la imagen de una marca que ha colaborado con una lista de artistas que forman parte del Star-system de la música de todos los tiempos.

Tommy Hilfiger los ha convertido en los embajadores globales de las líneas masculinas de ropa que rinden homenaje a la moda de los 90. En palabras de Tommy “lo que más admiro de ellos es que han sabido encontrar un nuevo nicho que fusiona indie, pop, dance y hip-hop. Alex y Drew son la definición perfecta del Tommy Guy de hoy en día.”

Con ellos la firma de moda vuelve a las andadas e intenta hacerse, de nuevo, un hueco en el mundo de la música, donde empezó todo.