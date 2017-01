Estas son todas las canciones que sonarán en Trainspotting 2

Ya no queda nada para el estreno de Trainspotting 2 el 27 de enero, pero JO-DER, que larga se está haciendo la espera. Para mantenernos a los impacientes un poco más tranquilos, han decidido darnos un pequeño aperitivo antes del gran día y chivarnos todas las canciones que sonarán durante la película.

La banda sonora se divide esencialmente en dos grandes bloques: Salseo ochentero y moderneo contemporáneo.

Entre los hits que forman el bloque del salseo ochentero tenemos a Blondie.

La mítica de "Relax, don't do it", que todo el mundo puede canturrear pero cuyo autor nadie es capaz de recordar.

Y un poquito de Queen, que siempre entra bien.

En el bloque de moderneo contemporáneo tenemos un buen surtido de canciones que, si eres de los que escucha Los 40 principales, no habrás escuchado ni de refilón.

Como esta de los Rubberbandits en la que despellejan al mejor amigo de su padre.

La canción Silk, de Wolf Alice, que suena a peña intensita pero desganada a más no poder.

Y un montón de temas del grupo Young Father, entre ellos, este que te dejamos aquí.

Si os apetece indagar, aquí tenéis la lista completa de temas.

Ah, y no os molestéis en buscar el remix que ha hecho Prodigy del tema principal de la anterior película, Lust for Life. Por desgracia, no está en YouTube #putabida.