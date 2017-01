La policía no logra eliminar de Facebook el vídeo de una niña que se suicidó en directo

El pasado 30 de diciembre Katelyn Nicole Davis, de solo 12 años, inició un vídeo en streaming en el que habló de los abusos sexuales que había sufrido por parte de un miembro masculino de su familia.

A continuación, ante la mirada de sus seguidores, procedió a ahorcarse delante de su casa en Polk, Georgia. De los 40 minutos que duró la retransmisión, 20 de ellos fueron de la desoladora imagen de Katelyn colgada frente a la cámara.

Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, trasladaron a la niña inmediatamente al hospital, donde no pudieron hacer más que certificar su muerte.

Parece una creepypasta, una de esas leyendas macabras que corren por Internet y que muchos creen a pies juntillas a pesar de que nadie parezca haber visto jamás evidencias gráficas que las respalden. Por desgracia, este no es el caso.

Desde que Katelyn se suicidó el día antes de Fin de Año, su familia se encargó de eliminar de su perfil el vídeo que muestra las imágenes de su muerte, pero eso no ha evitado que otros usuarios se dediquen a compartirlo en diferentes redes sociales. Plataformas como YouTube se han encargado de caparlo, pero en Facebook, la grabación sigue corriendo sin que la policía sea capaz de detenerla.

Según Facebook, el suicidio en directo de una niña abusada de 12 años no infringe las normas de la comunidad. De hecho, si te topas con el vídeo mientras scrolleas en la plataforma y decides denunciarlo, esta será la respuesta que encontrarás:

"Queremos que se baje el vídeo tanto por respeto a la familia como por lo dañino que podría ser para otros niños. Hemos contactado con algunas de estas páginas. Nos han preguntado si tenían que bajarlo por ley, y no tienen por qué hacerlo. Pero esto sería lo que haría alguien con un mínimo de decencia, en mi opinión" explicó el jefe de policía del Condado de Polk a Fox 5.

La muerte de Katelyn ha generado conmoción en las redes sociales. Se han creado páginas en su memoria, y la gente no para de compartir sus fotografías y los textos de su blog.

#ripkatelyn . you deserved to live. you're not worthless. you are beautiful. you are amazing. prayers go out to her family pic.twitter.com/7TA6EZVMMq

"#ripkatelyn. Te merecías vivir. No eres una persona sin valor. Eres bella. Eres increíble. Mis plegarias para su familia".

The Katelyn Nichole Davis story breaks my heart. I'm truly scared for anyone who wants to end their lives like she did #RIPKatelyn pic.twitter.com/8X19HP77vb