Las fotos de Ivanka Trump poniendo ojitos a Justin Trudeau revolucionan internet

Durante la visita de Trudeau el lunes pasado a la Casa Blanca, Trump sacó un ratito para demostrar que él está a tope con los problemas femeninos, así que invitó a su hija (que no tiene ningún tipo de cargo en la Casa Blanca, pero bueno, tampoco vamos a ponernos quisquillosos ahora con todo) y comentaron juntos cómo ayudar a las mujeres a integrarse en el mundo laboral, cómo gestionar la baja por maternidad y demases.

Pero eso en la Era de Internet importa regular. Porque, ¿qué es un debate sobre la situación de la mujer a nivel político y social comparado con una historia de amor prohibido y miraditas furtivas?

Pues, para hacer tuits, lo primero es una mierda comparado con lo segundo, claro está. Así que en cuanto el cómico Trevor Noah, presentador de The Daily Show, sacó a relucir en su programa estas fotografías de Ivanka Trump mirando a Trudeau como tú miras la comida de los de al lado cuando son las tres de la tarde y aun no te han traído ni la carta, internet estalló tecleando de gozo.

Relationship goals: find a woman who looks at you the way Ivanka Trump looks at Justin Trudeau. pic.twitter.com/HphcU7svmw — Ian Miles Cheong (@stillgray) 13 de febrero de 2017

"Objetivos de relaciones: encontrar una mujer que te mire de la forma en la que Ivanka Trump mira a Justin Trudeau".

Lmaooooooo Ivanka Trump looking at Justin Trudeau is me like yup, me too gurl. Me too. pic.twitter.com/uBp7pvxIm8 — natalie (@nataliegithu) 14 de febrero de 2017

"Me parto el culo, Ivanka Trump mirando a Trump es como 'Sí tía, yo también. Yo también".

Ivanka looks at Justin Trudeau the way I look at pizza pic.twitter.com/hGSEnr5Sol — ♡ brian essbe ♡ (@SortaBad) 14 de febrero de 2017

"Ivanka mira a Justin Trudeau como yo miro a la pizza".

(Later)IVANKA: Hey, babe, can you turn off the lamp?JARED KUSHNER: (scowling) Why don't you ask JUSTIN TRUDEAU to turn off the lamp?! pic.twitter.com/b0CIOqskCa — Ray (@SirEviscerate) 14 de febrero de 2017

"(Más tarde)

Ivanka: Ey, cielo, ¿podrías apagar la luz?

Jared Kushner: (frunciendo el ceño) ¿Por qué no le pides a Justin Trudeau que apague él la luz?

"Ivanka, tienes que parar".

Y es que Trudeau es guapo. Es guapo nivel príncipe de Disney.

De los que si te mira en una fiesta de tones un poco colegiala.

My favourite photo genre is "married women meeting Justin." pic.twitter.com/XBsLL8Ws4w — Blair Elliott (@blairelliott) 13 de febrero de 2017

"Mi género fotográfico favorito es 'mujeres casadas conociento a Justin Trudeau".

Pero es guapo en plan "chico bien", de los que te gusta mirar y te hace tope ilusión si te devuelve la mirada, pero, así de primeras, te daría un poco de pereza follarte. Bueno, al menos hasta que se pone en plan "soy un tipo duro de los que antes se pegaba en los bares y ahora soy igual de duro pero he madurado y mantengo las formas".

"Trump: ¿Sabes lo que es esto?

Trudeau: Parece una mano, solo que más pequeña".

O le ves sacando esa mirada lujuriosa que tiene el chaval, al que también han cazado en algún evento de estado poniendo ojitos.

Everyone talking about how all these girls look at Trudeau but look at how Trudeau looks at Obama pic.twitter.com/dzvjBZqUnb — shit (@_neku) 15 de febrero de 2017

"Todo el mundo está hablando sobre como todas las chicas miran a Trudeau, pero mirad como mira Trudeau a Obama".

Sorry Ivanka, parece que no eres su tipo. Y tía, casi mejor, que hubiese sido una relación súper complicada y con mucha competencia, mejor dejarlo correr.

No one is safe from PM Steal Yo Girl! pic.twitter.com/TYrTV1U4CN — Daniel (@DannyDutch) 14 de febrero de 2017

"Nadie está a salvo de que el Primer Ministro le levante a la novia".