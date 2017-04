Las nuevas sandalias de Rihanna son iguales a las que venden en los bazares por 1€

Esto de intentar colar como artículo de diseño a precio de oro un producto mercadillero se está volviendo en costumbre por parte de las grandes marcas.

Los nuevos en apuntarse al carro han sido (redoble de tambores) Rihanna y Puma, que se han quedado más anchos que largos lanzando como sandalias para peñita guay unas chancletas de goma sospechosamente parecidas a las que se venden en todos los mercadillos asiáticos por cuatro chavos.

¿Apropiación cultural del mercadilleo? Podría ser, pero sobre todo es de tener más cara que espalda atreverse a cobrar a 80 dólares una chancla que cuesta 1 en Aliexpress.

Y una paradoja de la vida que sea Puma quien copie de una web como Aliexpress y no al revés.

Estas chanclas se venden, además de en mercadillos baratos, en puestos de carretera de todo Asia.

Al darse cuenta del parecido, más de uno se ha indignado un poco con la jugada.

"Solo voy a decir esto una vez, así que escuchad. Las "Fenty Puma Slides" de Rihanna son solo simples pantuflas y sus chancletas de goma son literalmente chanclas de plastiquete barato que todos los niños han llevado mientras crecían y que cuestan un euro. Súmale a eso que su precio es de más de 80 pavos y mira el nivel de finura que todos los americanos están recibiendo ahora mismo. Se estás agenciando un 8000% de beneficio sin necesidad de hacer publicidad porque todos les haréis la publicidad gratis".

"Es esto moda? LOL. La primera foto, Rihanna para Puma, chanclas de goma para el verano 2017. La segunda y la tercera, chanclas tradicionales chinas a un euro".

La gente ha hecho apreciaciones también del uso que habitualmente tiene este calzado: esencialmente, ir al baño.

@hype_bae @rihanna @PUMA Damn we asians been wearing these slippers to the toilet for ever

"Maldición, los asiáticos llevamos usando estas chanclas para ir al baño toda la eternidad".

@hype_bae @rihanna @PUMA Malaysian use kind of this slippers in toilet for centuries.

"Los malayos usamos este tipo de chanclas para ir al baño desde hace siglos".

Guess what? Asian is way more ahead than you guys. Even our toilet's slippers is way more advance than this @rihanna @PUMA