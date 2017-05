7 técnicas para crear las mejores fotos y vídeos con un smartphone

Más de 7 millones de followers en YouTube. Más de 2,4 millones en Instagram. Miles de gafas de sol.

Casey Neistat, director, productor e influencer lo tiene claro en su último vídeo Do What You Can’t: “Cuando eres un creador, lo único que necesitas es un teléfono, conexión a Internet y buenas ideas”.

Por suerte, la tecnología está democratizando la creatividad. Los smartphones actúan como herramientas de expresión artísticas que antes eran inaccesibles. Ahora, están al alcance de todos. La creatividad ya no está condicionada por obstáculos técnicos. Y además, nuevas formas de expresión nacen cada día en Instagram, Facebook, Tumblr o YouTube.

Hoy, somos directores, editores, fotógrafos y productores de nuestras propias vidas. Y nos encanta.

Con motivo del lanzamiento del nuevo Samsung Galaxy S8, aquí te dejamos con algunas técnicas para ser más pro en lo que a ‘calité’ de tus galerías se refiere:

1.

Snapseed, God bless you

Pocas apps de edición de fotografía son tan completas y tan sencillas de usar. Además, en su última actualización, Snapseed permite editar fotos en formato RAW; sin duda un approach de lo más profesional.

Si los smartphones de Samsung ya son conocidos por tener las cámaras más top, el nuevo Samsung Galaxy S8 no iba a decepcionar. Esta vez, cuenta con una cámara trasera de 12 megapíxels y otra frontal de 8 megapíxels.

2.

Cinema FV-5 Lite

¿Lo mejor de esta app? La posibilidad de controlar la cámara durante la grabación. Que si ISO por un lado, que si la exposición por el otro… todo en el mismo momento de la grabación. Y, al igual que una cámara profesional, cuenta con múltiples configuraciones.

3.

Cámara Gear 360º '2017'

El nuevo modelo '2017' del -ya- clásico gadget del Samsung Galaxy permite grabar los vídeos en resolución 4K, algo revolucionario en el mundo de los 360 grados. Imperdible.

4.

Grabar bajo el agua sin carcasas, fugas ni miedos

Sí, eso ya lo podemos hacer. Ya no son necesarias ni cámaras especiales ni fundas sumergibles. Nuestros móviles empiezan a soportar bajo la lluvia, en nuestras peceras y hasta en nuestras piscinas de veraneo.

El nuevo modelo de la marca surcoreana puede sumergirse hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos.

5.

Hacer fotos y vídeos sin necesidad de clicar sobre el smartphone, sino por control de voz

Welcome, welcome, inteligencia artificial. Ojalá todas las voces fuesen como la de Scarlett Johansson en ‘Her’. Bixby, la nueva y genial herramienta del Galaxy 8, permitirá hacer con voz todo lo que se hace tocando la pantalla. T-O-D-O.

6.

Grabar la pantalla de tu móvil con Screen Recorder

Ya sea para mandarle a tus padres las indicaciones de cómo adjuntar docs en los mails o para convertirte en el rey youtuber de juegos en mobile, esta app es una de las mejores opciones para grabar la pantalla de tu móvil.

7.

Editar vídeos, siempre con PowerDirector

Para evidenciar que es de lo más profesional del mercado, y no solo por las transiciones y efectos, diremos que incluso se pueden exportar vídeos HD a 720.

En Samsung saben lo mucho que un móvil puede aportar, por eso te presentan su nuevo Galaxy S8 como la herramienta defiinitiva para crear y comunicar.

Su 'pantalla infinita' -la más grande e inmersiva jamás fabricada para un smartphone-, permitirá deshacerte de los marcos establecidos, potenciando aún más tu creatividad sin límites.

