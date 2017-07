Ernesto Sevilla es el Sr. Melvin: la parodia más aberrante del 'hado madrino' moderno

Julieta y Lolín, dos amigas con tendencia a la espantajería y a la mamarrachez viajan a bordo del crucero Desalia para pegarse la fiesta padre y ligarse a dos maromos muy bien apañaos. Sin embargo, con el boquino oliendo a cebolla y una actitud muy gañán, las dos zagalas no se comerán ni un torrao. Lo típico, vamos.

Entonces aparece él. Transformador de lo feo y lo inadaptado, demiurgo de la estética gambitera, azote de los ‘desalieros’ desaliñados y probablemente el ‘hado madrino’ más aberrante y caricaturesco de nuestro tiempo: el Sr. Melvin.

Interpretada y dirigida por Ernesto Sevilla, ‘ Desalia: La Película’ ha sido filmada con motivo del 10º Aniversario Ron Barceló Desalia, que este año organizó un crucero por el Mediterráneo al que invitó a más de 1000 jóvenes.

Desalia: La Película nos ha dejado con el culo torcío (en plan bien) por un simple motivo: lo que parecía ser una historia para cortimers, se convierte en una cínica parodia de aquellos carismáticos y misterioros gurús del estilismo gracias a los cuales los protagonistas de la peli pasan de ser mierdas secas a seres bellos y apolíneos para alcanzar sus objetivos.

Sevilla coge el concepto cinematográfico de 'hado madrino' moderno y lo bate de la raíz a las puntas hasta reducir el tema a una tontuna tan grande que te tienes que reír.

Enfundado en un traje don-johnson-miami-vice, gafas retrofuturistas ochenteras y peluca de Zeus (Museo Coconut) pero con un rollito out of bed, el Sr Melvin cuestiona cada uno de los clichés del personaje clásico: un tipo misterioso, extravagante pero sensible (preferiblemente gayer) que aparece cuando se le necesita para quitarle las gafotas a una chica que ya era guapa -pero nadie se dio cuenta- y dejarla toda jamelga.

Desde PlayGround rendimos homenaje al Sr Melvin revisando siete cintas del cine y la TV sobre otros personajes que cambiaron el look y la vida de los protagonistas.

Nota: por razones obvias, hemos omitido de la lista el hada madrina de la Cenicienta, el genio de Aladdin y el Richard Gere de Pretty Woman.

1.

Jacob Palmer transforma a Cal Weaver en ‘Crazy Stupid Love’

Hay dos motivos por los que esta peli podría dar repeluco. El primero es Kevin Bacon. El segundo, los infinitos patrones que sigue como comedia romántico-puritana yanqui que es.

Sin embargo, aquí está nuestro superhombre, Jacob Palmer (Ryan Gosling, obviously) para salvar la trama y hacer del mamarracho de Cal Weaver (Steve Carell) un auténtico FUCKER. Se trata, ni más ni menos, que de un estilista ocasional hetero que lo puto mola todo y que, además, sienta las bases de La La Land al darle candela a Emma Stone one more time.

2.

Nigel transforma a Andrea en ‘El diablo se viste de Prada’

“No sé que esperas de mí. No hay nada en este armario de la talla 36, te lo garantizo…” Así de chungo se muestra el director de arte Nigel (Stanley Tucci) con Andrea (Anne Hathaway) cuando ésta le pide ayuda para deslumbrar a la todopoderosa Miranda Priestly (Meryl Streep) y ganarse el puesto de trabajo.

“Aquí solo hay tallas 32 y 34”. Un ‘chanel’ por aquí, unos ‘manolo blahnik’ por allá, algo de queratina y un poquito de maquillaje es todo lo que necesita el estilista más pro de la gran pantalla para transformar a la ‘patito feo’ más guapa de la lista.

3.

Victor Melling transforma a Gracie Hart en ‘Miss Agente Especial’

“Crees que a todos traes de culo, tú crees ser Sandra Bullock. Me rallas, mejor te callas, que un par de cosas te voy a decir -dos puntos- eres tonta y eres gilipó”.

Bien podría ser una cita del respetable asesor de imagen Victor Melling (Michael Kane), pero nada más lejos de la realidad: se trata de una canción de Ojete Calor que ya nos adelanta lo que tuvo que soportar el veterano estilista de Miss Cansina Espacial. No es de extrañar que poco después se metiera a mayordomo de Batman.

4.

Tyler Durden transforma a Edward Norton en ‘El Club de la Lucha’

Admitámoslo, Tyler Durden (Brad Pitt) hizo de Edward Norton UN HOMBRE con sus frases lapidarias de malote callejero tipo “no quiero morir sin ninguna cicatriz”. De hecho, Tyler no recurrió a la peluquería ni al estilismo para la transformación. La cara de medallica de Norton en realidad lo que pedía eran sesiones duras de manguzás, tollinas y guascas.

El resultado: un hombre curtido capaz de besar el asfalto una y otra vez hasta inmolarse junto a su novia (Helena Bonham Carter) en la escena final más grunge y talibana del universo.

5.

Paolo transforma a Mia Thermopolis en ‘Princesa por sorpresa’

Pon un Paolo en tu vida y lucirás pechera VIP. Pon otra vez a Anne Hathaway reventando el cliché 'por-muy-guapa-que-seas-las-gafas-te-joderán-el-careto' y tendrás una de las pelis más épicas del reino adolescente. Paolo (Larry Miller), el peluquero afeminado que pone nombre a las cejas de sus clientas, es en realidad un cachondo muy honesto: “esto del pepino no sirve para nada… nos lo inventamos los estilistas”.

6.

La peñasca transforma a Cady Heron en ‘Chicas Malas’

Aquí no hay un solo estilista transformador, sino varios. A un lado el friki gordo alto y su amiga gótica. Al otro, tres chungazas sin corazón que solo piensan en ellas. Y en medio, Cady Heron (Lindsay Lohan) dejándose hacer de todo para ser la nueva abeja reina del instituto y garantizar el 100% de palotismo entre el género masculino. Años más tarde, Lohan se convertiría en otro juguete roto de Hollywood fruto de su propio marranismo. Pero ese es otro cantar.