El profesor al que se le colaron sus hijos en una entrevista vuelve a hablar en la BBC

El vídeo en el que el profesor de ciencias políticas Robert Kelly concedía a una entrevista desde su hogar en Corea del Sur fue, probablemente, el contenido más viral de la semana pasada.

La aparición estelar de su hijo y su hija mientras retransmitían en directo y de su esposa corriendo como una loca para sacarlos de plano los convirtió durante unos días en la familia más comentada del planeta.

Los memes empezaron a inundar Twitter.

"Pasa de todo".

"Ahora no, papi es un profesor".

walk into the club like pic.twitter.com/Dp4rcdI0pj

"Entrar en la discoteca así".

Incluso hubo quienes se animaron a grabar su propia parodia.

Y muchos dejaron en evidencia sus prejuicios racistas al presuponer que su mujer, Jung-a Kim, era en realidad la niñera.

"Esta niñera está en el paro ahora mismo".

1) It's his wife, not a nanny or maid2) She has a name, Jung-a Kim3) Cute kids4) Life happens ❤️5) 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/3NFVATjy50