Este reality es muy loco: 8 clones compitiendo por la persona que les ha “diseñado”

E4 es un canal británico propiedad de Channel 4, y son expertos en petarnos la olla con series como Skins y Utopía o realities sobre enfermedades venéreas, personas que limpian obsesivamente su casa o mujeres que se operan hasta aparentar (supuestamente) 10 años menos.

Cuando llevas muchos años poniendo demasiado alto el listón de las ideas locas, seguir hacia delante sin bajar el nivel ni hacer el ridículo no es tarea fácil. No tenemos ni idea de cuáles serán los procesos creativos pero tienen pinta de consistir en sacar 3 palabras de un sombrero, abrir una botella de ginebra, y dejarse llevar. Al menos, esto es lo que sugiere Game of Clones, su última apuesta.

Game of Clones se lanza con un nombre que ya en 2011 hubiese tenido poca gracia, y en 2017 menos, pero no vamos a juzgar antes de entrar en materia. Es un programa de ligoteo, de los que unen a la familia con un morbillo guasón, solo que en este caso ha metido mano un fan de Orphan Black o algún friki-SiFi de manual.

Los participantes crean en un programa digital, de pies a cabeza, cómo sería su pareja ideal: ojo, pelos, complexión, color de piel... todo. Como cuando creas un personaje de los Sims, vaya. Y lo siguiente que se encuentran es un salón con 8 personas que encajan a la perfección con el prototipo que han diseñado. Todos vestidos igual. Todos peinados Igual. Todos queriendo ser los elegidos.

¿Creepy? Joder, creepy es poco. Y eso lo digo yo sin ni si quiera haber visto el programa. Los británicos que se tragaron ayer el estreno están todavía digiriendo el episodio.

"Anoche Game of Clones fue el programa de citas más raro que hemos visto en tiempo...".

"¡Game of Clones es tan Orphan Black que no puedo!".

Bueno, algunos parece que ha han terminado de hacer la digestión...

"Game of Clones fue un poco una mierda".

Además, como bien comenta esta chica, ser rechazado en este programa es especialmente hiriente...

That game of clones looks savage ... getting dumped purely on personality 😂 #gameofclones — Ram Dunne (@Ram_Dunne) 20 de febrero de 2017

"Eso de Game of Clones es muy bestia... ser rechazado exclusivamente por tu personalidad".

El primer meme del reality ya ha llegado... y los que vendrán. Esto pinta a ser la nueva mina de diamantes del cachondeo en Internet.

"Cuando entras a un club y las 8 chicas con las que has estado chateando resultan ser todas amigas".