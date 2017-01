El momento en que Shia LaBoeuf derrota a un neonazi a base de gritos

El mismo día en el que Donald Trump era investido, el actor Shia Labeouf inauguraba He will not divide us (Él no conseguirá dividirnos), una instalación de streaming para protestar contra el ahora Presidente de Estados Unidos.

He will not divide us está situada junto al New York Museum of the Moving Image, y su cometido es que, durante los cuatro años que dure la legislatura de Trump, cualquier ciudadano pueda acercarse a la instalación para entonar su propio “no conseguirá dividirnos”.

Por supuesto, la propuesta ya cuenta con sus propios haters: durante la presentación de He will not divide us, un supremacista blanco se acercó a la webcam de la instalación para decir ‘14’, que en la terminología nazi hace referencia a las 14 palabras “debemos asegurar la existencia de nuestra raza y el futuro para los niños blancos”.

White supremacist yells into the camera and Shia LaBeouf shuts him down. This has been a very interesting live stream. #HeWillNotDivideUs pic.twitter.com/CqY9pLobWi — #HeWillNotDivideUs (@HWNDUS) 23 de enero de 2017

El instante, compartido en forma de vídeo por una cuenta de Twitter homónima a la instalación, muestra a un Shia Labeouf persiguiendo al supremacista, mientras grita fuertemente “no conseguirá dividirnos”.

Llegado a cierto punto, LaBeouf y el supremacista se encaran, mientras el actor no deja de gritarle “no conseguirá dividirnos”. Finalmente, el neonazi abandona el lugar.

Las ’14 palabras’ a las que el supremacista hacía referencia, cabe añadir, fueron acuñadas por David Lane, miembro de La Orden, una organización terrorista formada por supremacistas blancos de Estados Unidos.