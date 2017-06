El día que puedas hacer este ruido, los mosquitos dejarán de picarte

Sí, ellas son las únicas que nos pican y, conmigo, siempre son muy creativas cuando lo hacen: entre los dedos de la mano, en el párpado, en la ceja, dentro de la nariz y hasta en la punta de la lengua.

El olor a pies, a sudor, a queso, a cerveza y otros múltiples olores que nuestro cuerpo echa para fuera sin nuestro permiso, son las principales atracciones para un mosquito hembra.

Pero, lo curioso es que no nos chupan la sangre para alimentarse como todos pensamos. Los adultos, podrían sobrevivir perfectamente sin picarnos.

Nos pican solo durante su embarazo para conseguir proteínas para sus huevos.

Cuando me enteré de esto llegué a sentirme mal e incluso a pensar “ay… casi que me sigan picando”.

Aquí, los únicos que no molestan son los machos. Al no poner huevos, no necesitan sangre y se alimentan de néctar y polen.

¿Y lo más curioso del tema? Durante este periodo ellas viven algo así como la misandria animal, odian a los machos.

Este odio es el que te puede salvar de la masacre: si reproduces el sonido que hace el aleteo de los mosquitos macho, las hembras no te picarán.

Su odio es tal que, si ellos estuvieran revoloteando a tu alrededor, ni te picarían. Sin embargo, como por ahora no podemos reproducir ese sonido fielmente, nos podemos atar una jaula llena de mosquitos macho al pantalón.

Pero hay otra opción. Existe una pulsera anti mosquitos, creada por Radarcan, que parece sacada de Minority Report.

Crea una especie de campo de ondas sonoras que imitan el ruido del aleteo de los machos y eso hace que las hembras no nos quieran ni oler.

Ahora que viene verano, puede ser muy útil en cualquiera de los maravillosos destinos a los que nos gusta ir como Costa Rica o las Seychelles. Y también para evitar oler a esos sprays químicos que no soy capaz ni de describir como huelen.

