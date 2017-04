4 publicistas explican cómo es posible que se hiciera el desastroso anuncio de Pepsi

No hace falta dedicarse a la publicidad para darse cuenta de que la campaña de Pepsi ha sido una cagada monumental. Peor aun, una cagada monumental carísima, tanto a nivel de presupuesto como de su imagen de marca.

Muchos nos hemos preguntado incrédulos al ver el spot en qué carajo pensaba esta gente. Para tratar de aclarar esta duda, la periodista Dayna Evans de NY Mag les preguntó a cuatro personas del mundo de la publicidad cuáles creen que fueron los motivos que desencadenaron la fatídica pieza.

"Nadie ha conectado con esto"

"Creo que el mensaje que Pepsi esperaba transmitir de este anuncio es que la empresa está en contacto con lo que está pasando. Que haría a la gente pensar, '¿Es Pepsi una marca para mí?'. Pero perdieron el norte: está completamente sobre producido. Si quieres que algo transmita que es genuino, ¿por qué usar gente famosa? Deja a los famosos en paz si no tienen nada que ver con lo que estás anunciando.

Tiene sentido que esté hecho producido internamente, porque no tiene el rigor creativo que una agencia externa hubiese aportado. La gente en las agencias tira por tierra las piezas de otros si algo no es bueno. Es más difícil que un anuncio así lo haga una agencia. Creo que lo que probablemente pasó en este caso es que alguien quería usar a Kendall Jenner. Alguien de dentro realmente se apegó a la idea de que ella representa perfectamente el momento actual. Si vas a usar una celebrity, tienes que tener un buen motivo para hacerlo. El mundo quiere autenticidad, cosas que parezcan reales, personas reales. Este anuncio era la pieza comunicativa con la que menos podría conectar alguien que he visto en mi vida".

Ejecutivo anónimo de la industria publicitaria.

"Los productos no solucionan problemas"

"No es raro que las corporaciones cojan cosas que ya existen en la cultura, eso es algo que pasa todo el tiempo. Que nadie pensara que esta en concreto iba a suponer un problema es el fallo que ha habido aquí. En el proceso creativo te atrapas tanto en tu propia burbuja que, a menos de que alguien desde fuera te lo diga, no ves lo que está yendo mal. Puede que no testaran, o que no testaran con las personas apropiadas.

La gente joven tiene seguramente un puesto junior en la empresa, probablemente no se atrevieron a decir nada sobre el tema. Tener a una persona de cuentas millennial que le diga a un creativo senior 'No vamos a hacer esto, creo que hay un problema aquí', es muy difícil por la situación de poder en la que está.

Los productos no solucionan problemas. Están tratando de presentar su producto como una solución a un problema social muy grande, importante y serio. La única forma de que una compañía pueda phacer algo así y que les salga bien es que realmente estén haciendo algo de verdad. Y Pepsi no lo hace".

Mara Epstein, profesora de estudios mediático en el Queens College.

"¿Quién estaba en esa mesa?"

"Es muy posible que pasaran a test el guión, pero si no haces un test del contenido audiovisual también, entonces no estás viendo lo socialmente irresponsable que es la pieza. No lo estás viendo visualmente, por lo que puedes desconectar.

Este es el tipo de cosas que pasan cuando no tienes un equipo de trabajo inclusivo. La inclusividad tiene que ser parte del proceso de toma de decisiones. Si no hay personas que tomen decisiones que representen al mundo tal y como es ahora, el mundo tal y como lo vemos, este tipo de cosas pasan".

Deadra Rahaman, consultora senior en Urban Icon Agency.

"No puedo creer que lo hayan hecho tan mal con tanto dinero"

"Hay muchas cosas en el desarrollo de este anuncio a las que habría que haber puesto mucha más atención: No eliges a Kendall, no vas al set de rodaje y decides que le de una Pepsi a un policía blanco. Desde el catering al director creativo, es increíble que nadie dijera, 'Ey, esto no mola nada'. Hay un montón de extras en ese set, pero ¿sabes qué? Es un negocio, les pagan por hacerlo. Antes la cosa iba de talento: bua, no puedo creer que Bob Dylan se haya vendido. Ahora la conversación es otra: bua, no puedo creer que ese mensaje tan torpe y equivocado y que hubiera tanto dinero y trabajo detrás de él.

Siempre van a tener problemas con algún grupo cuando estás vendiendo un refresco. Es un tema complicado siempre. Hay formas de hacer algo que vaya a gustarle a la mayoría de la gente y, al mismo tiempo, transmitir cosas en las que realmente crees".

Nick Childs, CCO de Society.

[Vía NY Magazine]