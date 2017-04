24 horas después de publicarlo, Pepsi retira su anuncio y pide disculpas públicamente

24 horas ha tardado Pepsi en recular y borrar su polémico anuncio con Kendall Jenner. Hay que decir que, con una campaña tan terriblemente mala consiguieron algo que rara vez consigue nadie: poner al mundo de acuerdo en algo. Liberales, conservadores, y todos los que queden en medio lo odiaron por igual.

Supongo que este traspiés pasará a la historia como esos matrimonios de Hollywood que acaban en divorcio cuatro días después. De calentón todo parecía muy buena idea, pero en seguida todo se torna en "Dios mío, en qué estábamos pensando".

Pepsi, intentó hacerse la empresa guay con los chavales jugando las cartas de la diversidad cultural y la protesta social (bueno, protesta de algo, ya que las pancartas que vemos en el anuncio están igual de huecas que su línea argumental) y les salió el tiro por la culata. Después de ver que el ridículo era insalvable, no les quedó otra que agachar las orejas y pedir perdón.

"Pepsi estaba tratando de proyectar un mensaje global de unidad, paz y comprensión", dijo la marca en un comunicado el miércoles. "Claramente hemos fracasado en el intento, y pedimos perdón".

Previamente, Pepsi defendió su publicidad el martes por la noche diciendo que se trataba de "un anuncio global que refleja gente de diferentes entornos caminando juntos y unidos con un espíritu de armonía, y creemos que es un mensaje importante transmitir".

Obviamente, este speech de profesor de yoga viniendo de la boca de quien venía, no le convenció a nadie, y después de ver como todo internet estaba picándoles a la puerta con antorchas encendidas, la compañía cambió de estrategia: "No pretendíamos quitarle hierro a ningún asunto serio", dijeron. "Vamos a eliminar el contenido y a detener cualquier implementación adicional. También queríamos disculparnos por poner a Kendall Jenner en esta posición".

Pepsi ha borrado el anuncio (aunque ya está subido con otras cuentas, y difícilmente podrán hacerlo desaparecer de la jungla internetera).

Aunque hay casos muy sonados en los que compañías, o incluso personajes públicos que ya se han convertido en una marca en sí mismos, han sacado beneficio de una polémica (recordemos como Kate Moss acabó con mejores contratos tras su escándalo de la cocaína), no tiene pinta de que este vaya a ser el caso para Pepsi. En la mayoría de ocasiones, cuando se genera una polémica de este tipo, se crean dos bandos; pero esta vez, la unanimidad es total.

Lógicamente, las personas implicadas en los movimientos por los derechos civiles han sido las que más se han indignado con el spot, e incluso la hija de Martin Luther King Jr. le lanzó una pullita a la empresa en Twitter.

If only Daddy would have known about the power of #Pepsi . pic.twitter.com/FA6JPrY72V

"Si papi hubiese sabido del poder de Pepsi".

"¡Kendall, por favor, dale Pepsi!!.

When the cops come and you only got Coca-Cola in the fridge pic.twitter.com/GWWO67bkMm