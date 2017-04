La cara de susto de esta presentadora al despistarse casi le cuesta su puesto de trabajo

Todo el mundo puede cagarla en televisión.

Especialmente si tu trabajo consiste en hablar a una cámara durante mucho tiempo y que un montón de gente esté pendiente de todos tus movimientos.

Tus probabilidades de hacer un ridículo son, por lo tanto, mayores que las del ciudadano medio.

La presentadora de informativos Natasha Exelby del canal australiano ABC estaba muy entretenida haciendo algo que no logramos adivinar con sus manos. ¿Acariciar una pluma? ¿Pedir algún deseo a alguna suerte de amuleto?

El caso es que Natasha estaba muy liada pensando en sus cosas como, por ejemplo, pagar esa multa de tráfico o llamar a su amiga Sarah este fin de semana, y no se dio ni cuenta de que ya estaba en directo.

Las redes sociales ardieron al ver su cómica reacción poniendo una cara de susto que, de tan exagerada, resulta infinitamente entrañable.

Sin embargo, horas después de lo sucedido y de que el suceso se volviera viral, medios locales aseguraron que la cadena ABC quería despedir a la reportera o sancionarla. Algo que, fuentes de la cadena ABC, han desmentido en las últimas horas.

" Los directos en TV son un arte muy exigente y los resbalones de nuestros presentadores son normales. Los presentadores son humanos, no robots", ha asegurado Gaven Morris, director del ABC, al The Guardian. "Nos tomamos muy en serio los estándares de calidad en nuestra TV, pero no esperamos la perfección. Nadie sería castigado por un error".

Desconocemos si las palabras del director son reales o solo han recapacitado al ver la campaña de solidaridad que han puesto en marcha colegas de profesión a lo largo de estos días. A través del hashtag #putyourbloopersout, muchos usuarios de Twitter han compartidos sus peores gazapos y momentos más embarazosos.

Son momentos mágicos. Momentos en los que los presentadores de la televisión —por lo general, tan fríos y siempre mejor vestidos y peinados que tú— te parecen realmente seres humanos.

That time I didn't know the answer to @tmcmillan9's question. #putyourbloopersout pic.twitter.com/Me2RARojjh

— Michael Genovese (@GenoveseMichael) 10 de abril de 2017

En todo caso, bien por Natasha y porque no haya perdido su curro.