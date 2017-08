Un colegio prohíbe asistir a este niño de 4 años por tener el pelo “demasiado largo”

Imagen vía KTRK

Jabez Oates tiene 4 años y el 17 de agosto tenía que empezar por primera vez el colegio, como muchos otros niños. Posó sonriente al lado del cartel de su guardería, Barber Hills, en Houston (Estados Unidos). En el cartel se podía leer: “ Hoy es mi primer día de escuela”. Pero la sonrisa y las ganas de empezar le duraron muy poco.

Al cabo de dos días, la madre de Jabez recibió una notificación en la que se le exigía que cortara el pelo al chico porque, supuestamente, “incumplía con las normas de vestimenta del centro”. Si Jabez no se cortaba la melena, no podría volver a pisar la guardería. Y como Jabez no se la ha cortado, eso es justamente lo que está pasando. Que no puede ir a la escuela.

Jabez el primer día de escuela antes de ser expulsado

La madre decidió presentarse al lunes siguiente con su hijo, esta vez con el pelo recogido con una goma de color negro. Ella, tal y como ha explicado en esta petición en Change.org, se niega a cortarle el pelo por una norma que considera “injusta y sexista” y que, además, va en contra de la voluntad de lo que quiere el menor. Él se siente a gusto con su pelo largo.

La última vez que la madre acompañó a Jabez al centro, no solo impidieron la entrada de Jabez en las aulas, sino que además no les permitieron que salieran del propio coche. Jabez no puede entrar a clase y el centro se muestra reticente a aceptarlo.

La madre sostiene que no le ha cortado nunca el cabello a su hijo porque es parte de su personalidad. “En mi casa no se enseña que los niños no deben tener el pelo largo porque todos lo llevan largo… Mi hijo ha dicho en repetidas ocasiones que ama su cabello”, relató Oates en la petición virtual. También sostiene que su familia tiene raíces indígenas y que el cabello es considerado un signo de fortaleza.

Por ahora, la petición en Change.org ya acumula más de 2000 firmaspara que la guardería del distrito cambie esta normativa sexista, se muestre más inclusiva y apoye la diversidad. “Yo he tratado de buscar una solución y no tengo problema en ponerle una goma del pelo, pero eso parece que no es suficiente para el centro infantil”, defiende la petición.