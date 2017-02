Esta pitbull rescatada de un fumadero de crack se ha convertido en perra bombera

Cuando Erica Mahnken y su prometido, Michael Favor, se encontraron a la pequeña Ashley en el interior de un fumadero de crack abandonado de Staten Island el mes pasado, la pobre estaba flaca, malnutrida y cubierta de quemaduras de cigarrillo.

Durante al menos dos días en medio del duro invierno neoyorquino, la perra estuvo abandonada a su suerte sin agua, comida ni calefacción.

Today we were alerted to a pup in need of rescue. We were told this 11month old pup is kid,dog and cat friendly. Her family became homeless and could no longer care for her. She needs a foster ASAP ( she is with a temporary foster until Saturday). We will be taking her to the vet for a full check up and shots soon. Please help us help her! And please consider making a donation via pay pal towards her vet care. Please share and/or tag a friend. Una publicación compartida de NoMorePainRescue (@nomorepainrescue) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 7:07 PST

"No hicimos ni una sola pregunta cuando aquella persona nos llamó para decirnos que había un perro solo" explicó Mahnken a CBS News. "Fuera estaba helando. No había nada en la casa. No, no pensamos nada, simplemente salimos corriendo hacia allí, la recogimos y dijimos, 'Bueno, ya pensaremos qué vamos hacer con ella después de sacarla de aquí'".

WE GOT ASH!! This picture does no justice to how skinny she is. Her tail hasn't stopped wagging since we got her and she made herself very comfortable in our warm car. We're en route to Fort Pitt, where the FDNY will be fostering her. She's going to need a lot of medical attention - she is beyond malnourished and seems to have some skin issues. Please consider making a donation via PayPal or gofundme. Thank you all for helping us make our first rescue of 2017 a success! Una publicación compartida de NoMorePainRescue (@nomorepainrescue) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 4:51 PST

Hace cerca de un año, Mahnken, Favor y su amiga Lara Ribero, habían iniciado un proyecto de rescate y acogida de perros llamado No More Pain, pero en el momento de encontrar a Ashley no tenían ningún hogar disponible.

The FDNY decided to name their sweet girl Ash. Ash will be going to her new home on Sunday but we will need to get her into the vet before then. With 2 of our other dogs getting spayed, and Angels skin infection, we are really depending on your donations. We want to make sure Ash is healthy and ready for her new life and get her whatever medical attention she needs, as well as, getting spayed. Please consider donating to help us get this poor girl into her new home. Donations are accepted via gofundme or paypal; both links in bio. Thank you in advance for making our first 2017 rescue a success! Una publicación compartida de NoMorePainRescue (@nomorepainrescue) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 1:09 PST

Por suerte, los chicos de Fort Pitt, un parque de bomberos de la zona este, se ofrecieron a cuidar de ella hasta que alguien pudiera acogerla indefinidamente. Pero pronto cambiaron de idea. Apenas tres días después llamaron a Mahnken para preguntarle si podían adoptar a la perrita. Mahnken, por su puesto, dijo que sí.

Bravest fam a girl could have. Una publicación compartida de NoMorePainRescue (@nomorepainrescue) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 6:52 PST

Ashley (o Ash, como la llama su familia de bomberos), todavía no ha cumplido un año, pero ya tiene su vida muy encaminada en Fort Pitt. Una vida que podemos seguir a través de su cuenta ofical de Instagram, que ya tiene 10.000 seguidores.

I love my new job! #fdny Una publicación compartida de Ashley (@probyash) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 2:26 PST

Los chicos la adoran.

Sanitation paying a visit. Una publicación compartida de Ashley (@probyash) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 9:10 PST

Incluyendo al jefe.

I'm trying to become the new battalion aid. Una publicación compartida de Ashley (@probyash) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 7:09 PST

Les acompaña en las comidas.

Is dinner ready yet??....🕘 #sb51 #superbowlsunday Una publicación compartida de Ashley (@probyash) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 4:24 PST

Y también en las salidas (ya le han adjudicado un sitio en el camión).

Takin up- "hurry up LT I gotta 💩!!" Una publicación compartida de Ashley (@probyash) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:01 PST

Además, cada día tienen un rato para jugar con ella.

Sunday funday with chris and Houdini Una publicación compartida de Ashley (@probyash) el 22 de Ene de 2017 a la(s) 3:36 PST

Aunque haya caído una nevada de narices, no importa, los bomberos del parque siempre están dispuestos a pasar un buen rato con su chica favorita.

"Rooftop like we bringing '88 back" Una publicación compartida de Ashley (@probyash) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 7:26 PST

Ahora, mes y medio después su rescate, los veterinarios han confirmado lo que podemos apreciar en sus fotos y sus vídeos. Desde que la recogieron, Ashley ha duplicado su peso, y está perfectamente feliz y sana.

Si tienes un poco de envidia, es normal, Ashley con un año tiene trabajo fijo y vive rodeada de hombres cachas y a ti ya solo te saluda el bote de ketchup que lleva desde 2013 en tu nevera. Aunque hay que reconocer que ella juega con ventaja, ¿cómo poder negarle algo a un bicho con esas orejas tan monas?