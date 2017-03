El perro que salvó la vida de un niño atacando a su madre no será sacrificado

Más de 50.000 personas firmaron la petición para salvar al pitbull Buddy de la inyección letal. La vida del perro pendía de un hilo después de que una mujer denunciara que le había atacado. Finalmente, los investigadores han determinado que Buddy solo actuó de esta forma para defender al hijo de la denunciante.

El incidente tuvo lugar en Moama, Nueva Gales del Sur (Australia), cuando la mujer, una adicta a la metanfetamina, llevó a sus dos hijos de 5 y 9 años al río Murray el pasado jueves con intención de ahogarlos.

De acuerdo con los informes locales, la mujer ordenó primero al hijo mayor que se introdujera en el agua, pero él consiguió escapar corriendo por la orilla del río. Fue en ese punto cuando el niño fue mordido por el perro, que posteriormente se lanzó a atacar a la madre.

Posteriormente, la policía recuperó del cauce del río el cuerpo del hijo menor. La madre será acusada de asesinato e intento de asesinato.

Police say search for a 5yo boy believed to have drowned in the Murray River at #Moama is “devastating” to deal with. #TenNews #Melbourne pic.twitter.com/2MJLn4MFbg