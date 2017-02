Por qué en Colombia la policía podrá entrar en tu casa sin una orden judicial

El nuevo Código de Policía aprobado para Colombia incluye una serie de normativas que no todos sus ciudadanos comparten. Entre las más polémicas está la de que la policía podrá entrar en cualquier domicilio sin una autorización previa ni orden judicial. La medida, que ha desatado las críticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, recoge que, una vez realizado el procedimiento, el uniformado deberá informar por escrito a su superior, con copia al propietario del inmueble, explicando el motivo de su entrada.

También queda prohibida la ocupación del espacio público. Las personas que incurran en esta falta deberán pagar una multa de 92.000 pesos (30 euros). Se sancionará también a los vendedores ambulantes que impidan la circulación de los ciudadanos. Quienes después de ser sancionados persistan en su conducta, recibirán otra multa de $184.000 (60 euros).

La invasión a la intimidad también tiene un peso importante en el nuevo Código. Publicar imágenes privadas de una persona sin su consentimiento le costará al infractor 16 salarios mínimos diarios $393.445 (126 euros). Abrir, leer o conocer la correspondencia y documentos físicos o electrónicos de otra persona, incluidos quienes tienen relación familiar o de pareja, serán sancionados con una multa de hasta 98.000 pesos (30 euros).

Las autoridades sancionarán también el ruido que perturbe la tranquilidad de los vecinos y, si fuera necesario, podrá desactivar la fuente de energía temporalmente. Es decir, cortar la luz si el residente persiste en la actividad.

Consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas alrededor, cerca o en los bienes o espacios públicos también está vetado. El punto más polémico de est e punto es que de encontrarse en estado de embriaguez, el sujeto podrá ser trasladado a un 'centro de protección', donde permanecerá al menos 12 horas, hasta que se le pase el estado de embriaguez.

Los niños y adolescentes no podrán deambular solos por la calle o estar en espacios inadecuados (sitios para adultos) ni podrán ser explotados laboral o sexualmente. No podrán participar en aglomeraciones (como, por ejemplo, manifestaciones o conciertos) ni podrán ser usados para obstruir la acción policial ni para participar en confrontaciones violentas.

Un Código para "mejorar la convivencia" que genera polémica

Han sido necesarios meses de trabajo para llegar finalmente a un acuerdo entre Cámara y Senado que dé luz verde al nuevo Código Nacional de Policía en Colombia. El documento, con categoría de ley (Ley 1801 de 2016), contempla más de 300 situaciones en 243 artículos destinadas a "garantizar la seguridad y la convivencia ciudadanas", según explican fuentes policiales.

El nuevo Código viene a sustituir al aprobado en 1970. " El decreto de 1970 apenas tenía estatus de decreto reglamentario y los artículos estaban desactualizadas después de 47 años. Además, las multas eran irrisorias", explicó el teniente Alberto Valero de la Policía Metripolitana de Cali a la prensa colombiana. "Antes las multas iban de 100 a 1000 pesos (0,03 euros a 0,31 euros). En el nuevo código, las multas están tasadas en salarios mínimos legales vigentes (SMLV), lo que le permite actualizarlas automáticamente cada año", concluye Valero.

Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos consideran que el Nuevo Código vulnera libertades y ven con preocupación la potestad de los uniformados para acceder a las viviendas sin orden judicial

Las fuerzas del Estado aseguran que el Nuevo Código es un compendio de servicios, normas y límites que busca lograr una mejor convivencia entre los colombianos. El propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, declaró que el código "no es para encarcelar a más gente. Sí es para prevenir y evitar que problemas de convivencia se conviertan en asuntos penales. El Código es fruto de un extenso proceso participativo que incluyó decenas de debates entre congresistas, gobernaciones, alcaldías y comunidades".

Los encargados de adoptar las normas serán los alcaldes y gobernadores. " La Policía no sanciona, solo notifica, pero hay medidas correctivas que son de competencia de los uniformados, otras de los comandantes de estación y CAI, otras de inspectores y corregidores o autoridades especiales de la Policía y otras del alcalde", aclara Valero.

Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos consideran que el Nuevo Código vulnera libertades y ven con preocupación la potestad de los uniformados para acceder a las viviendas sin orden judicial. Olga Araújo, del equipo Nomadesc, ONG de DDHH, en Cali, denuncia que "el nuevo Código Nacional de Policía es confuso en cuanto mezcla temas de convivencia, de seguridad y de orden público".

Uno de los pocos partidos que votó en contra del Código fue el Polo Democrático por Bogotá. Su representante, Alirio Uribe, anunció que demandará ante la Corte Constitucional el proyecto, por considerar que restringe derechos de los ciudadanos y le otorga poderes exacerbados a los uniformados.

Por su parte, Alexánder López Maya, senador del Polo Democrático, afirmó que demandará el nuevo Código de la Policía ante la Corte Constitucional "por considerar que reprime de forma injustificada aspectos fundamentales de los ciudadanos".

Otras normas

No pagar el billete de transporte público estará penado con $218.895 de multa, pero también no cederle la silla azul a una embarazada o una persona en discapacidad o adulto mayor acarreará sanciones monetarias por valor de $109.447. También se multará por comer en un medio de transporte público.

Más regulaciones. Habrá un impuesto a los dueños de perros de razas consideradas peligrosas, y se prohibe la importación y cruces de ejemplares de las mismas (Bull Terrier, Pit Bull Terrier, Rottweiler, American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Doberman, Dogo argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasilero, Mastin Napolitano, American Pit Bull Terrier, Toza Japonés).

Agredir, desafiar a un policía o a una persona de la comunidad LGBTI se sancionará con $657.000 (210 euros). No se podrán Lanzar sustancias peligrosas a la Policía, obstaculizar la acción policial o negarse a ser identificado o a facilitar datos verídicos de residencia. El no cumplimiento estará penado con 735.418 pesos (235 euros).

Se restringen también el porte de armas, incluidas las armas de aire, fogueo, letalidad reducida y hasta las de juguete. Tampoco podrán utilizarse aerosoles de pimienta u otras sustancias.

Otras normativas incluyen multas por no separar los residuos (100 euros); por tirarlos a la calle (235 euros) o por no recoger las heces de mascota (100 euros). También por no separar los residuos correctamente y $735.418 (235 euros), por tirar la basura a la calle así como realizar las necesidades fisiológicas en la vía pública.