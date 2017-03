La noticia viral del hombre que murió aplastado por su colección de porno es falsa

"¡El porno es realmente malo para ti!" comienza el titular de Daily Mail. "Un solitario hombre japonés que había acumulado una pila de seis toneladas de revistas guarras muere cuando le cayeron encima... y su cuerpo no fue encontrado hasta seis meses después!".

Jo-der. ¿Vaya movida no? Esta historia lo tiene todo para conseguir un click por morbo: sexo, muerte y una buena ración de miseria humana. ¿Qué más se puede pedir? Es perfecta para comentarla con los compañeros de trabajo, "Bua, ¿habéis leído la noticia del hombre japonés que murió aplastado por su colección de seis toneladas de porno? Resulta que al tipo se le cayó encima una estantería... tardaron medio año en encontrar su cuerpo. Qué horror, estas cosas solo pasan en Japón... como tienen una sexualidad tan reprimida".

El nivel de salseo de la noticia resulta incuestionable. Solo hay un problema... la noticia es más falsa que un billete de 30€. En cuestión de horas la muerte horrible del señor solitario y pervertido ya se había vuelto viral y había sido publicada en medios como The Mirror, NY Post, The Toronto Sun, Sky News y ochocientos más.

Lo cierto es que si hay parte de verdad en este artículo, pero Daily Mail se encargó de adornarla con detalles sórdidos que se sacaron de la patilla para asegurarse las visitas.

La noticia original fue publicada en la página japonesa Nikkan Spa el pasado 28 de febrero, Daily Mail publicó su versión de la historia en su web el 3 de marzo. Es cierto que le hombre vivía solo y que tenía una colección de porno inmensa, pero a partir de ahí, lo demás es una trola como un piano de cola.

El informe señala que el cuerpo del hombre fue hallado un mes después (no seis) y que murió de un ataque al corazón. No hay ninguna evidencia de que el fallecimiento tuviera nada que ver con un accidente en el con una estantería hasta arriba de revistas porno. De hecho, en la publicación de Nikkan Spa se especifica algo que lo desmiente: el hombre estaba sobre una pila de revistas y no bajo ella.

La historia original explica cómo, en muchas ocasiones, la gente que vive y muere sola (conocidos como "Kodokushi" en Japón), no son encontrados hasta que los fluidos que emana su cadáver se filtran a través del suelo hasta gotear a los vecinos del puso de abajo. En este caso, las revistas absorbieron estos fluidos del cuerpo en descomposición del hombre porque el cayó sobre las revistas, nada que ver con lo que aseguraban en Daily Mail.

"Con intención de que el fallecido no se convirtiera en una vergüenza para su familia, tratamos de deshacernos de los juguetes para adultos en la habitación para que su familia no fuese consciente de la situación", explicó un hombre del servicio de limpieza especializado en muertes de personas solitarias a Nikkan Spa.

Wikipedia veta al Daily Mail por considerarlo "poco fiable" https://t.co/vdDyVnMpjM — Humberto Mz-Fresneda (@hmfresneda) 3 de marzo de 2017

Efectivamente, al hombre su colección de porno se le había ido un poco de las manos, y sí, murió rodeada de ella, pero no aplastado por ella. Suponemos que "Señor japonés que vive solo en su casa muere de un ataque al corazón" resulta bastante menos clicakble que "¡Terrible, un obseso sexual asilado de la sociedad muere aplastado por su colección de 6 toneladas de porno!".

¿Alguna duda de por qué Wikipedia baneó a Daily Mail por ser una fuente poco fiable?

[Vía Gizmondo]