No tienes ni idea de lo cool que eres

Seamos claros: Si estás pensando que eres alguien cool seguramente no lo seas, ¿ok?

¿Por qué? Porque la mera conciencia de ser alguien guay implica tener una idea preestablecida sobre lo que mola y lo que no. Es por eso que vas en busca de lo que se cree cool, mientras que el real coolness va de:

SER UNO MISMO

Pero tranquil@, porque seguramente, aunque no lo sepas, eres mucho más cool de lo que crees, es más, eres la hostia de cool, claro que sí, pero nunca te habías parado a pensar en ello.

¿Are you kidding me?

No, ni mucho menos. El real coolness está en esas pequeñas cosas maravillosas que haces como si no costasen. Es normal, tú lo haces todo el rato, ahí está la clave, que para ti esos gestos no son nada pero, en realidad, son:

PEQUEÑOS MILAGROS

Cuando tienen lugar, dejas boquiabierta a la gente que te rodea y, lo mejor de todo, no eres consciente de ello.Pues sí, eres cool… Porque tú y sólo tú.

1.

Sabes hacer el molinillo con el boli

Ese momento en el que estabas atendiendo en clase y al mirar a tu compañero no comprendías que te observase con esa cara de ¡WOW! Seee, la mano más admirada de tu insti no era la de Maradona.

2.

Aparcas con una maniobra

¿Recuerdas cuando saliste del coche y un matrimonio octogenario te empezó a aplaudir? Podría ser Michael Knight, pero NO. Tú no necesitas un coche fantástico para petarlo.

3.

Te bajas de la bicicleta en movimiento

No todos los días se aprecia un ejercicio gimnástico de tal calibre, baby.

Los compañeros de curro no se atreven a decírtelo, pero llegan 5 minutos antes a trabajar simplemente para verte llegar.

4.

Coges las cosas al vuelo (en un sentido literal)

Esto te ha pasado en diferentes ocasiones de diferente manera… Cuando te tiraron una bola de papel a la cara para hacer la coña; cuando estabas preparando el café y al coger esa taza cachonda estuvo a punto de caer al suelo... Pero ¡NO! Ahí estabas tú. The one and only.

5.

Sabes indicar a los que te preguntan por la calle

Estudiantes, turistas, gente perdida en general, te han preguntado una y mil veces A TI, y sólo A TI (por algo será): perdona ¿Eres de aquí? Y tú has respondido con una sonrisa maravillosa: Sí, dime.

Perdona que te diga, pero todos los puntos cardinales caminan contigo. ¿Sí o qué?

6.

Cortas el celofán con los dientes

Gracias a ti: los niños tienen sus regalos envueltos el día de reyes, los pósters quedan en su sitio y nada se sale de las cajas en las mudanzas. Tus piños son purito bienestar social.

7.

Te pintas los labios sin mirarte al espejo

Ese momento en el que se detiene el tiempo en la oficina y tod@s te miran, sobre todo ellas, las cosas como son. Ellas se han pintado los labios como el joker, tú NO. Créetelo de una vez: Eres SUPERWOMAN, ¿Alright?

8.

Toses cuando tropiezas

Cuando todo hace indicar que vas a hacer el mayor de los ridículos, ¡NO! Los ridículos son todos los demás. Harry Potter hubiese utilizado la capa de invisibilidad, Frodo el anillo, a ti con toser te vale. Nadie se ha enterado de nada.

9.

Decides cambiar la foto de grupo de WhatsApp

Porque sí, porque sabes que ese grupo no debe morir, que necesita un cambio, porque eres lo mejor. Porque hoy has sacrificado tu hora de comer para buscar esa foto, ese meme inigualable.

10.

Te quitas las gafas para ver mejor

Aunque naciste con gafas, no vas a ver ese botón del mando y lo sabes. Tú y sólo tú contrarrestas la ceguera con una clase digna del mismísimo Sherlock Holmes. Levanta esas gafas hasta las cejas. Demuéstrales quién eres.

Nescafé sabe que no necesitas ir a un Coffee Shop para sentirte cool (por si no te has enterado todavía YA LO ERES, ¿ok?) y por eso ha creado Nescafé Azera, un café soluble con café tostado finamente molido para que disfrutes, sin salir de casa, del cuerpo y la crema de un café como el de los mejores Coffee Shops.