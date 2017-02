Todo el mundo se ríe de los guardaespaldas de Jason Momoa por “innecesarios”

Jason Mamoa no para de traumatizar a la gente, aunque él no quiera. Seguro que no es su intención en absoluto, porque Jason Mamoa tiene pinta de ser tan bello por dentro como por fuera. Y por fuera es más bonito que una cesto de cachorrillos con un arcoíris por encima.

Pero lo cierto es que traumatiza al personal. Primero dejó que lo mataran en Juego de Tronos y nos destrozó la vida y las fantasías a todas (y a algunos), y ahora ha dejado hechos polvo a sus pobres guardaespaldas, que a su deben sentirse como enanitos de jardín.

Esta foto que es la definición gráfica de la expresión "las compraraciones son odiosas" tardó poco en hacerse viral en las redes, y en Twitter en concreto, le han dado buena candela al asunto.

Being Jason Momoa's bodyguard must be an emasculating experience. pic.twitter.com/YedfM8bKkW — John Fitzpatrick (@j_c_fitz) 31 de enero de 2017

"Ser el guardaespaldas de Jason Mamoa debe de ser una experiencia bastante emasculante".

So many questions. Why does Jason Momoa need bodyguards? Shouldn't the body guards be at least as large as Jason Momoa? https://t.co/31xb6TAs1t — MeTweet (@MeTweetGrizz) 28 de enero de 2017

"Tantas preguntas... ¿Por qué necesita Jason Mamoa un guardaespaldas? ¿No deberían sus guardaespaldas ser al menos tan grandes como Jason Mamoa?".

"¿Quién es aquí el guardaespaldas?".

They look like snacks he brought for the plane.....o.o https://t.co/aXQo8jpQF8 — Impeach the 🍊 (@NickiColey) 28 de enero de 2017

"Parecen snacks que se compró para el avión...".

"Mr. Momoa?""Ah, yes, I must be your new bodyguard.""Actually, sir, we're your-""Don't worry, I'll keep you two safe." pic.twitter.com/JzKPMR5M9i — Jordan Newbrary (@Grizzly_Berry) 28 de enero de 2017

"— ¿Señor Momoa?

— Ah, sí, debo ser su nuevo guardaespaldas.

— De hecho, señor, nosotros somos sus...

— No os preocupéis, os mantendré a salvo".

one day i wanna be so jacked that my professional bodyguards look like minibosses you have to beat before you can fight me pic.twitter.com/K4B8rFaeLD — Conor (@IcecreamGenius) 27 de enero de 2017

"Algún día quiero estar tan mazado que mis guardaespaldas profesionales parezcan minibosses que tienes que derribar antes de pelear contra mí".

Los pobres guardaespaldas de Jason Mamoa deben sentirse más inútiles que tú cuando intentas ayudar a tu abuela en la cocina y que no te deje hacer nada.