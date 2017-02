Por qué de pronto internet se ha llenado de fotos de Trump en albornoz

¿Qué carajo ha pasado estos días para que el albornoz de Trump acabe teniendo incluso un perfil en Twitter?

Pues han pasado muchas cosas. Empecemos por el principio:

El domingo pasado, el New York Times publicó un artículo en el que se proyectaba una situación bastante inquietante en la Casa Blanca: hablaban de ayudantes obligados a reunirse con las luces apagadas por no ser capaces de localizar los interruptores, visitantes abandonados a su suerte tratando de encontrar la salida del edificio tras una cita y un "Ala Este oscura y casi vacía".

Pero el fragmento que ha despertado la polémica es este párrafo en concreto, en el que se comenta que el presidente pasa un tiempo considerable "viendo la tele en su albornoz".

Al secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, no le ha hecho ni puñetera gracia el artículo. Ha dicho que la historia está "tan plagado de inexactitudes y mentiras" que el New York Times le debía a Trump una disculpa.

Donald Trump, por su parte, también tuiteó que el reportaje era un auténtico fracaso para el diario y que se trataba de una "ficción total".

The failing @nytimes writes total fiction concerning me. They have gotten it wrong for two years, and now are making up stories & sources! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de febrero de 2017

"El deteriorado New York Times escribe una ficción total sobre mí. Lo han pillado mal durante dos años, y ahora están inventándose historias y fuentes".

Spicer se mosqueó especialmente con el tema del albornoz. Dijo que representaba "literalmente el epítome de las noticias falsas", y se marcó la frase que ha dado lugar a un nuevo salseo tuitero en torno al presidente: "No creo que el presidente tenga un albornoz" dijo. "Definitivamente, no lleva uno".

Después de soltar una afirmación categórica de este tipo, solo es cuestión de sentarse y esperar a que Twitter haga su magia...

Sean Spicer: "I don't think the president owns a bathrobe."Anyone with internet access: pic.twitter.com/SNZBoG0Zcn — Casey Clemmons (@Casey_Clemmons) 6 de febrero de 2017

"Sean Spicer: 'No creo que el presidente tenga un albornoz

Cualquiera con acceso a internet: ".

Donald Trump would never wear a bathrobe. pic.twitter.com/uGo1unhwE6 — John Aravosis (@aravosis) 7 de febrero de 2017

"Donald Trump nunca tendría un albornoz".

. @seanspicer Trump has hotels. Each room has a bathrobe. There's probably a warehouse full of bathrobes. He definitely has a bathrobe. — John Levenstein (@johnlevenstein) 6 de febrero de 2017

"Sean Spicer, Trump tiene hoteles. Cada habitación tiene un albornoz. Probablemente hay un almacén lleno de albornoces. Definitivamente tiene un albornoz".

"Uh, yeah, I don't think hotel owner Mr Trump owns a bathrobe, or a tiny thing of shampoo, or a mini tube of Pringles, or a shower cap..." — Paul Bradley Carr (@paulbradleycarr) 6 de febrero de 2017

"Uh, si, no creo que el dueño de un hotel como Trump tenga un albornoz, o un botecito pequeño de champú, o una mini lata de Pringles, o un gorro de ducha...".

Speaking of Donald Trump and bathrobes, Mike Rowe once auctioned an autographed Trump bathrobe https://t.co/gxBktjoCYd pic.twitter.com/V7vB6mQ6xT — Hunter Schwarz (@hunterschwarz) 6 de febrero de 2017

"Hablando de Donald Trump y albornoces, Mike Rowe una vez subastó un albornoz firmado por Trump".

What in the hell? My feed is full of Trump bathrobe photos. pic.twitter.com/giltIo42fq — MsG 🐶 (@MsGordo) 7 de febrero de 2017

"¿Pero qué hostias? Mi feed está lleno de fotos de Trump en albornoz".

Me: "Time to log onto the ol' Twitter!"*HUNDREDS OF PHOTOS OF TRUMP IN A BATHROBE*Me: pic.twitter.com/mTGg5OfUbl — Jenna Mullins (@JBomb11) 6 de febrero de 2017

"Yo: Llegó el momento de meterse un rato en Twitter

*Cientos de fotos de Trump en albornoz*

Yo: ".

Many of you are asking. Yes, I immigrated from China, but my tag was removed and we don't discuss my background in polite company. — POTUS' Bathrobe (@POTUSBathrobe) 6 de febrero de 2017

"Muchos de vosotros lo estáis preguntando. Sí, inmigré desde China, pero mi etiqueta fue cortada y no discutimos mi pasado".