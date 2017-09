Así intenta engañarte un acosador en la red

Hay datos que hablan por sí solos. Ahí va uno:

"El 38% de los adolescentes acceden a un encuentro presencial con una persona conocida exclusivamente por internet."

(Kids Online, Unicef)

Está claro que la red se está convirtiendo cada vez más en un enorme espacio de comunicación donde podemos llegar a conocer a personas excepcionales. Ahora bien, de la misma manera, hay que tener en cuenta que hay quienes utilizan este sistema de comunicación para engañarnos y aprovecharse de nosotros.

“Elegí Cuidarte”, la iniciativa de Movistar Argentina, pretende visibilizar, a través de su nueva campaña, esta práctica delictiva llamada Grooming.

Es por ello que te vamos a contar paso a paso cual es el modus operandi de estos acosadores, para que sepas cómo prevenirlo y cómo actuar en el caso de que ocurra.

Intentará ser tu amigo

Los acosadores saben que la red es parte de tu día a día; es el punto de encuentro que tienes para hablar con los tuyos. Es por eso que es ahí, en tu espacio de confianza, donde intentarán acercarse a ti.

Los videojuegos online, los chats, las redes sociales….contactar contigo es tan fácil como mandarte una invitación de amistad. Tienes que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar a tus amistades en la red y tener en cuenta que NO todo el mundo es quien dice ser. Si no conoces a alguien que te manda una invitación, no la aceptes a no ser que tengas claro que es de confianza.

Por tanto, NO confíes de primeras en todo aquel que quiera ser tu amigo en la red.

El Grooming consiste en obtener información comprometida sobre ti a través de la red, para poder chantajearte después.

Intimará contigo

Los acosadores saben muy bien qué quieren y cómo conseguirlo. Mutan, se transforman, se disfrazan de amigos y, lo peor de todo, saben muy bien cómo hacerlo. Se crean un perfil falso para hacerte creer que realmente estás conociendo a alguien cercano con el que compartes inquietudes.

Básicamente, ellos quieren que pienses que estás conociendo a tu nuevo mejor colega. Pero nada más lejos de la realidad. Su verdadero propósito es obtener información comprometida sobre ti: una foto íntima, un secreto inconfesable…buscan cualquier cosa que te ate a ellos.

Es por eso que tienes que tener claro que NO debes compartir información personal con alguien a quien no conozcas de verdad.

Te pedirá que le envíes vídeos comprometedores

Una de sus tácticas más habituales es buscar las conversaciones con web cam para acabar pidiéndote que le enseñes alguna parte de cuerpo. Tú has aceptado que es alguien de confianza por lo que no se te pasa por la cabeza pensar en sus verdaderas intenciones: obtener material comprometido para chantajearte.

Para que esto no tenga lugar, es básico que NO aceptes conversaciones por web cam con desconocidos.

El Grooming no es culpa tuya. La persona que te ha chantajeado está cometiendo un delito denunciable.

Te hará la vida imposible

Puede que ellos finalmente, te hayan engañado. Saben hacerlo. Entonces, tienen en la mano información personal tuya que, por el motivo que sea (por miedo, por vergüenza, porque no quieres que tus padres lo sepan…hay mil razones) no quieres que sea expuesta. Harías todo porque no se viese esa foto o ese vídeo.

Pero es aquí y ahora, cuando ellos te exigen hacer cosas que tú no deseas hacer, cuando tienes que tener claro que HAY UNA SOLUCIÓN.

No te molestará nunca más

Esto que puede que haya pasado NO ES TU CULPA. Has sido utilizado por alguien con malas intenciones. Esa persona que está chantajeándote, está cometiendo un delito y es denunciable. Inmediatamente, debes hablar con un adulto de confianza (padres, docente, quien consideres oportuno) y contarle lo que te está pasando. El siguiente paso será recoger todas las pruebas que demuestren el chantaje al que has sido sometido y denunciar el hecho en la comisaría más cercana.

Porque el Grooming no debe ensuciar todas las cosas buenas que tiene la red, “Elegí Cuidarte”, la iniciativa de Movistar Argentina, ha puesto el foco en que se conozca esta actividad delictiva, para conocerla y prevenirla.

Si necesitas más información o asesoramiento sobre el tema no dudes en ponerte en contacto a través del nº de teléfono 0800-222-1717 (Equipo Niñ@s: Programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, contra la explotación sexual y grooming) o el correo electrónico:equiponinas@jus.gob.ar .