La foto de esta modelo luciendo sus granos quiere cambiar nuestra visión del acné

Hemos dado la cara por tener pelos en las piernas si queremos, por poder hablar de la regla sin tener que bajar la voz y por no tener que vestirnos con una túnica hasta los pies si tenemos cuatro lorzas no reglamentarias, pero tenemos un tema pendiente por el que poco a poco se está empezando a luchar: el acné.

Ayer, la modelo Starlie Smith compartió una foto sin maquillaje en su Instagram. En ella decía, "¿A quién le importa si tienes acné? Eres guapa. (Una nota de amor a mí misma y a otros que estén pasando por esto) #honestidad".

La imagen, en la que Smith mostraba sus marcas en la piel sin complejos tiene cerca de 9000 likes y ha recibido oleadas de comentarios positivos.

"Muchísimas gracias por esto. Yo también sufro acné y algunos días lloro por ello, pero me has recordado que no vale la pena J", escribía una usuaria. "Vi esta foto y pensé, 'joder, si una diosa como Starlie puede tener acné, puede que yo pueda tener acné y aun así ser guapa".

Starlie, que recientemente desfiló para Dolce and Gabbana, quiso compartir con sus 108k followers esta foto para subir él ánimo de sus seguidores, y lo consiguió. "Pensé que esto podría ser constructivo" dijo un usuario de Reddit que compartió la imagen en el rubreddit " sobre cuidado de la piel. "Ciertamente yo me sentí mejor sobre mi mismo después de verlo. Suena tonto, pero es verdad".

Smith no ha sido la primera en dar la cara por quienes no tienen una piel de revista. Hace tiempo que la it girl Petra Collins subió este selfie dejando claro a sus haters que si no podían lidiar con granos, pelos y estrías, mejor se largaran. Y actrices como Bella Thorne, Zendaya, y Selena Gomez también han hablado públicamente de sus problemas de piel.

El año pasado el diseñador malayo Moto Guo decidió presentar su colección con modelos con acné. La maquilladora del show, Roberta Bettí, confirmó que los granos eran reales, aunque ella los remarcó con perfilador de labios.

Si el movimiento body positive quiere demostrar que es más que un nombre de tapadillo para el de fat acceptance, debería enfrentarse con fuerza a tratar de acabar con otro tipo de complejos, y la aceptación del acné es el una gran batalla pendiente de librar.

[Vía i-D]