La top model Hanne Odiele sale del armario como intersexual

Nacemos niños o nacemos niñas, tenemos pene o tenemos vagina, somos XX o XY.

Nos han repetido mil veces que "no todo es blanco o negro, que también hay grises", pero en la dicotomía hombre-mujer, los grises no gustan nada de nada, y ya se encargan los médicos de ponerle remedio al asunto a base de bisturí y amputación.

1 de cada 100 personas nacen con cuerpos que difieren con el estándar de hombre o de mujer. 1 de cada 1000 de esas personas reciben algún tipo de cirugía para "normalizar" sus genitales. En muchísimas ocasiones estos procedimientos irreversibles y con consecuencias complejas tienen lugar durante la infancia, sin que los individuos puedan decidir sobre su propio cuerpo.

Today might be one of the most important days in my life, I've decide to announce with you all I'm #intersex, read my story in USA Today (link in bio) I want to bring awerness and put to light the irreversible Unnecessary non consent surgeries we often go trough as kids 😘✌️FEEL FREE TO SHARE #intersex #StopIGM (Intersex Genital Mutilation) #intersexHanne #intersexy @interact_adv Un vídeo publicado por Hanne Gaby Odiele (@hannegabysees) el 23 de Ene de 2017 a la(s) 11:52 PST

Este es el caso de la modelo belga Hanne Gaby Odiele, la chica favorita de Alexander Wang y rostro habitual de grandes casas como Dior, Gucci y Prada, que a sus 29 años ha salido del armario como intersexual.

"Es muy importante en mi vida ahora mismo romper el tabú", explicó a USA Today. "A día de hoy, en el punto de la historia en el que estamos, debería ser perfectamente normal hablar sobre esto".

La modelo tiene una condición llamada Síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que se da en 1 de cada 20.000 nacimientos. Odiele es mujer, pero genéticamente masculina (tiene cromosomas XY). Nació con testículos, pero después de que los médicos les explicaran a sus padres que "podía desarrollar cáncer" y que "no se desarrollaría como una chica femenina y normal" la operaron para extraérselos cuando tenía solo 10 años.

She's out! 🎉 @interact_adv #intersex #StopIGM (Intersex Genital Mutilation) #intersexHanne #intersexy 🦄💜 Una foto publicada por Hanne Gaby Odiele (@hannegabysees) el 23 de Ene de 2017 a la(s) 2:06 PST

"Después de la cirugía llegó un punto en el que supe que no podría tener hijos. No tenía la regla. Sabía que había algo en mí que no estaba bien" dijo. A los 18 (un año después de que la descubrieran en un festival de música en Bélgica) pasó por una segunda operación para reconstruir su vagina.

"Ser intersexual no tiene tanta importancia... si simplemente fueran honestos desde el principio... se convierte en un trauma por lo que hicieron" añadió en relación a la operación a la que le sometieron sus padres.

Odiele espera que dando visibilidad a la situación de los intersexuales se pueda cambiar los estigmas sociales contra la intersexualidad que tienen como consecuencia las cirugías "correctivas" irreversibles a las que se somete a bebés y niños.

Dear #intersexyouth , doctors and parents, Whats up #intersex #StopIGM (Intersex Genital Mutilation) #intersexHanne #intersexy Feel free to share 💜😘🙃✌️ Un vídeo publicado por Hanne Gaby Odiele (@hannegabysees) el 23 de Ene de 2017 a la(s) 2:07 PST

"Estoy orgullosa de ser intersexual" aclaró, "pero estoy muy enfadada de que estas cirugías todavía sigan ocurriendo".