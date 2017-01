El macabro reto que demuestra que internet ha perdido la cabeza definitivamente

Se llama #deadpose y es el primer —y, probablemente, más polémico— challenge de 2017.

Esta nueva moda llega desde Sudáfrica y consiste en posar como un cadáver. En cuestión de dos semanas la tendencia ha evolucionado de estampas de paripé infantil...

... a puro gore.

Este challenge lo empezó Karabo Mnisi, un estudiante de 19 años de Soshanguve, en Pretoria. Mnisi explicó a Pretoria News que se inspiró en esta icónica fotografía de Hector Pieterson de un joven herido de muerte en los disturbios de Soweto de 1976, durante el apartheid.

"La foto de 1976 muestra que hubo una lucha y alguien murió; yo quiero cambiar esta historia de lucha de un modo molón", dice. Reconoció también que sus padres, ambos profesores, no están demasiado contentos con su "aportación artística". No nos extraña.

Desde que iniciase el challenge hace un par de semanas Mnisi no ha parado de recibir cientos de imágenes de usuarios que comparten su visión de que posar como un cadáver ante la cámara es un buen plan de viernes tarde.

Según explicó a MailOnline, los primeras imágenes que recibió eran bastante suaves, mostrando solo cuerpos retorcidos en poses extrañas, pero sin ningún aliño gore. Sin embargo, el contenido ha ido progresivamente subiendo el tono.

"Estamos solo en la fase dos de estos posts" advirtió. "La primera fase no mostraba cortes, heridas ni sangre, pero ahora la fase dos incluye gente cubierta de sangre que parece haber sido violentamente asesinada".

Mnisi ha dicho que no piensa hacer nada por acabar con esta locura hasta haber conseguido su objetivo: conseguir ser la persona con más followers de Sufáfrica, y advirtió que el contenido sería cada vez más violento hasta entonces.

La tendencia ha sido especialmente condenada por un vídeo viral en el que una niña pequeña se lleva el disgusto de su vida al creer que su tía está realmente muerta mientras ella y su madre realizaban la foto para el reto.

Mientras algunos se lo toman a cachondeo, muchos sudafricanos muestran su indignación con esta moda a través de las redes sociales.

#DeadPose is evil, satanic & please satafrika tuu🤔 one day u will dead pose forever in ur coffin so dont rush. pic.twitter.com/6YO1pX6a9M