Cómo combinar bourbon con lo último de Arcade Fire y otros maridajes indie

Jugar a la épica con violines suena razonable, pero hacerlo con híbridos de la música disco y el new wave igual no es tan fácil.

No digo que la canción no sea un himno. De hecho, lo es a rabiar. Pero tiene algo que la hace fresca y potente a su manera. Complicada, incluso. Me explico: jugar a la épica con violines y tambores suena razonable, pero hacerlo con híbridos de la música disco, el electropop y el new wave igual no es tan fácil.

Maridaje: ‘The system only dreams in total darkness’ de The National

Cóctel: Jim Beam Bourbon Sour

Maridaje: ‘Hit me like that snare’ de alt-J

No es el single del nuevo álbum, pero como si lo fuera. ‘Hit me like that snare’ es redondo y perfecto como un palíndromo. Igual que el bourbon sour. El primero destila beats eléctricos -que no electrónicos- disfrazados de exquisito pop melifluo y el segundo representa el balance perfecto entre lo potente (llámalo ácido) y lo dulce.

En efecto, ambos elementos son un ejemplo claro de equilibrio universal. Uno por sonar a amor y desamor y salir triunfante. El otro, por ser un moderno con más de un siglo de historia.

Y de nuevo: uno por estar producido en Abbey Road y sonar a sixties travestidos de punk rock (molaría mencionar aquí a Iggy Pop), y el otro por su vocación de clásico, aparentemente sencillo, pero bien articulado, sinfónico.