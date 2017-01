Estas son las apps que los infieles usan para esconder pruebas

Desde que los móviles llegaron a nuestras vidas, pasamos de buscar indicios de infidelidad husmeando cuellos de camisas y cazando pelos sospechosos en el coche en plan CSI, al stalkeo de mensajes.

Pero un móvil libre de fotos comprometidas y Whatsapps sospechosos ya no es sinónimo de una pareja libre de pecado. La red está llena de apps que, creadas o no con ese propósito, sirven a los infieles para ocultar las pruebas de su affair.

Private Photo

¿Si estuvieses buscando fotos incriminatorias en el móvil de tu pareja, te molestarías en abrir la aplicación de la calculadora? ¿No, verdad? Pues en eso precisamente estaba pensando el creador de esta aplicación para ocultar imágenes en el teléfono.

El icono de Private Photo parece el de una calculadora, pero si entras, te solicitará una contraseña. Si la aciertas te mostrará una selección de fotografías secretas que no aparecen en la biblioteca principal del teléfono.

Tiger Text

Esta no es oficialmente una app para infieles, pero es bastante práctica para ellos. Tiger Text te permite esconder mensajes y tiene la opción de que, a los números que selecciones, les suene el tono de "fuera de servicio" cuando traten de llamarte.

Nosy Trap

Uno de los mayores inconvenientes de tener una aventura fuera de tu relación es que vives con los nervios de punta todo el santo día. Si la paranoia de "Creo que se huele algo" ya se ha apoderado de ti, Nosy Trap puede ayudarte a pillar a tu pareja cuando esté intentando pillarte a ti.

Cuando activas esta app, si dejas tu móvil desatendido y alguien trata de cotillear en él, la cámara frontal tomará una foto para cazar al espía.

Fox Private Message

Si al acércate a tu pareja le ves sacudir frenéticamente el móvil, quizás tengas motivos para que la mosca que te ronda detrás de la oreja se convierta en un moscardón.

Fox Private Message es una aplicación que permite borrar todos los mensajes del teléfono solo con agitarlo.

Por cierto,

Como consejo final, cuando espías el móvil de tu pareja para saber si te es infiel, aunque no encuentres nada, ya tienes la respuesta que andabas buscando: si has llegado a un punto de desconfianza en el que te parece bien violar su privacidad de tal forma, esa relación es una basura te ponga los cuernos o no.

A otra cosa mariposa