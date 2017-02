Un hospital infantil salva la vida a una cría de hipopótamo prematura

Los hipopótamos bebé son una auténtica pasada. A diferencia de los bebés de elefante, que nacen pesando unos 90 kg, los hipos son muy pequeñitos al nacer. Con ese aspecto y ese tamaño, podrían encajar perfectamente como otro mini dinosaurio más en la cuadrilla de Piecito.

Normalmente las crías de hipopótamo pesan entre 25 y 54 kilos al nacer, pero la pobre Fiona, una hembra prematura nacida en el zoo de Cincinnati (el mismo en el que mataron al pobre Harambe, Dios lo tenga en su gloria), era una bolita de apenas 13.

Fiona, que había llegado al mundo seis semanas antes de la fecha que le correspondía, empezó a ponerse cada vez más pachucha. Se negaba a beber su leche, por lo que provocó que que se deshidratara, hasta llegar a un punto en el que necesitaba urgentemente tratamiento intravenoso.

Pero en el zoo no eran capaces de hacerlo: las venas de los prematuros son muy finas, motivo por el que puede resultar una tarea muy complicada. Por suerte, casi puerta con puerta con el zoo, hay un hospital infantil en el que estuvieron encantados de ayudar a Fiona a recuperarse.

"Los prematuros tienen unas venas muy muy pequeñas e inestables, y aunque nuestro equipo veterinario fue capaz de colocar varias vías, las venas no eran capaces de soportar el tratamiento intravenoso y reventaban", explicaba la experta en mamíferos del zoo, Christina Gorsuch. "Por suerte para nosotros estamos junto a un hospital referente a nivel mundial con un departamento completo dedicado a trabajar con venas difíciles".

Tras varios intentos fallidos, dos miembros del hospital consiguieron asegurar la vía en una de las venas profundas de la patita de fiona. Ahora, cinco bolsas de fluido después, la pequeña está empezando a mostrar signos de recuperación. "Todavía está durmiendo mucho, pero ha empezado a volver a tomar el biberón y tiene periodos de actividad cuidadosamente supervisada" dijo Gorsuch.

Si quieres seguir al tanto de la recuperación de Fiona, ve chequeando el Twitter y el blog del zoo de Cincinnati, donde están compartiendo todas las novedades del estado de la pequeñaja.

Fiona took 2 bottles this morning & seems to have more energy. She’s receiving fluids via IV but is able to get up & move around. #TeamFiona pic.twitter.com/g3BJ31w2AO