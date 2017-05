El tuit viral del día está protagonizado por un gatito perdido y una caja de kleenex

Si en la vida diaria tendemos a vivir auténticas odiseas cuando, por arte de magia negra, nuestras llaves desaparecen de su lugar de origen, ese impreciso, "Joder, juraría que las había dejado aquí"... ¿Qué no podemos esperar de un gatito, que además de tener la capacidad de moverse (bueno, yo creo que las llaves también la tienen, pero la ciencia no está de mi parte) tiene auténtica devoción por los rincones estrechos y oscuros?

Eso le pasó a la tuitera Britney Diane, que en un despiste mientras iba a la cocina, se encontró con que su gatita había desaparecido.

I literally went to heat up her bottle and next thing I know she's gone. — Britney Diane (@Britneydortiz) 29 de abril de 2017

"¡Literalmente me fui a calentarle el biberón y lo siguiente que supe es que no estaba!".

Después de una hora buscándola, ¡sorpresa! Aparición estelar de la gatita, que llevaba todo ese tiempo repanchingada en el interior de una caja de Kleenex.

We just spent a hour looking for her. pic.twitter.com/x00nQNP4nS — Britney Diane (@Britneydortiz) 29 de abril de 2017

"Acabamos de pasar una hora buscándola".

El tuit se hizo tremendamente viral, pero... ¿vale la pena llevarse semejante susto por unos cientos de miles de retuits?

"— El canal es famoso ahora, jaja.

— ¿Valieron la pena los ratos llorando y tener casi un ataque al corazón?

— Al menos la encontramos, jaja.

— Después de darle la vuelta a todos los muebles y el sofá, papá no está contento. Mi primera reacción fue pensar que se había caído, no se por qué no miramos la caja de pañuelos.

— Porque estaba oscuro ahí, no había ninguna señal de que ella siguiese en la mesa. Yo también pensé que se había caído".

A la pobre Britney la cosieron a comentarios cuestionando si no habría sido ella la que metió en la caja a la gata para hacer el tuit, pero en un rato pudo demostrar que ella se basta y se sobra para esconderse y orquestar un drama sin colaboración humana.

To the idiots who are saying I just threw her in there for the pic. Literally a hour ago she did it again u ain't slick Chanel #caught pic.twitter.com/3DhfeDwb1B — Britney Diane (@Britneydortiz) 1 de mayo de 2017

"A los idiotas que están diciendo que la tiré ahí dentro para la foto: literalmente, hace una hora lo volvió a hacer".

