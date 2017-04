Este hombre puede perder todas sus extremidades después de ser mordido por una araña

Terry Pareja, un hombre filipino de 65 años y padre de dos hijos, estaba visitando a su hermana en Birchip, un pueblo del estado de Victoria (Australia) cuando una araña de cola blanca le mordió.

Pareja fue mordido un viernes, pero no pudo ir al médico hasta el lunes, ya que la localidad es tan pequeña que no hay doctores trabajando los fines de semana. Para cuando fue atendido por un doctor, una bacteria que se come la carne ya había infectado su cuerpo.

Aunque existe la creencia que de que la mordedura de estas arañas puede ser la causante de esta enfermedad llamada fascitis necrosante, no hay evidencias claras que lo respalden.

Actualmente Terry está ingresado en el hospital, sus riñones han dejado de funcionar, ha perdido una pierna por gangrena y está en riesgo de que tengan que amputar también el resto de sus extremidades.

Según ha explicado su hija, Jeffmarey Pareja, su padre cayó enfermo hace aproximadamente un mes, a principios de febrero. L a familia de Pareja está convencida de que su enfermedad ha sido causada por la mordedura de la araña, pero los médicos no consideran que haya pruebas para hacer tal afirmación. Según el doctor Ibser, de la Universidad de Newcastle de Australia, "Nunca ha habido un caso definitivo en que alguien haya adquirido fascitis necrosante por ser mordido por una araña".

El profesor Mark Walker, director del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de Australia, "Una vez que la fascitis necrosante empieza, su progreso es muy rápido. Cuando alguien coge la enfermedad, el tratamiento es con antibióticos, pero el daño ya está hecho".

"Le está comiendo vivo, literalmente", dijo la esposa de pareja a la BBC. "Necesita estar en el hospital 12 o 18 meses". La señora Pareja ha conseguido recaudar más de 15.000 euros en un fundraising para tratar de pagar las facturas médicas de su marido. "Vinimos aquí de vacaciones y se ha convertido en una tragedia", explicó.

Si quieres colaborar con un donativo, puedes hacerlo en su página de GoFundMe.