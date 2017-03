15 profesores explican las diferencias entre los alumnos de 1997, 2007 y 2017

Desde la revolución de los smartphones, los institutos poco tienen que ver a cómo eran hace veinte años. Las pizarras han sido sustituidas por plataformas metálicas con acceso a internet y la privacidad de las aulas se ha perdido a base de Snapchats e Instagram Stories.

Pero ¿cómo han cambiado los alumnos en este tiempo ?

En Reddit han preguntado a profesores las diferencias entre los estudiantes de 1997, 2007 y 2017. Y estas han sido algunas de las respuestas más interesantes:

1

"Ahora las clases están llenas de “híper-padres” pesados que están demasiado encima de sus hijos. Está bien que se preocupen por el futuro de sus hijos, pero nunca dejan a los niños solos".

2

"Mi padre fue profesor de secundaria desde 1968 hasta 2004. Cuando se retiró, le pregunté qué cambios vio en los estudiantes dese el principio de su carrera hasta el final. Él respondió:

'Los chicos no cambian nunca. Un adolescente siempre es un adolescente. Los padres, sin embargo, han cambiado drásticamente. Antes solían respetar a los maestros y estaban a nuestro lado en la materia disciplinaria. Pero ahora piensan que sus hijos son perfectos y que estamos equivocados. Menos mal que he salido antes de que la situación empeore'".

3

"1997: No móviles.

2007: Pequeños móviles.

2017: Grandes móviles".

4

"1997: '¡No tendréis siempre una calculadora en el bolsillo!'

2017: 'Antes de comenzar el examen, debéis deshabilitar la calculadora multifuncional que va con vosotros a todas partes'".

5

"Como profesor de universidad, he visto que la actitud de los alumnos ha ido cambiando a lo siguiente:

1997: Estoy tomándome en serio las clases para trabajar al acabar la carrera.

2007: Ups, no debería haberme conformado todos esos años con aprobados raspaditos.

2017: Mierda, si no me saco por lo menos un Máster voy a ser sustituido por un robot".

6

"Enseño inglés en un instituto rural. El mayor problema que veo en los estudiantes de 2017 es que no tienen ninguna confianza en ellos mismos. No sé si es producto de la cultura actual o si solo pasa con mis alumnos. Pero no están dispuestos a intentar nada desafiante o nuevo sin tener una guía muy clara a la que amoldarse. Y eso es muy difícil de enseñar en un aula de 30 personas".

7

2Cada vez nos parecemos más a la cultura japonesa. Es decir, estamos rodeados de jóvenes que tienen trabajos parciales para ganarse la vida y solo encuentran satisfacción en las actividades personales que realizan, pero no tienen ambiciones profesionales.

Creo que es consecuencia de que ahora el fracaso tiene consecuencias severas. Actualmente, el camino hacia un futuro exitoso no puede tener ningún bache en el camino, ni siquiera uno pequeño. ¿Cómo va a entrar Johnny en Harvard si ha sacado un 5 en el instituto?

Pero no solo ocurre a nivel académico. Si cometes cualquier error público, al momento todo el mundo lo sabe por culpa de las redes sociales".

8

"1997: Pelos de colores y piercings.

2007: Nada de pelos de colores, pero muchos tatuajes.

2017: Pelos de colores y tatuajes".

9

"Soy profesora en un instituto y he visto una diferencia abismal en lo siguiente:

1997: Los alumnos nunca hablaban sobre homosexualidad.

2007: Algunos estudiantes venían a mí a comentarme que eran gays en privado.

2017: Los alumnos hablan sobre ser gay abiertamente en clase".

11

"Los niños de 2017 son más educados, profesionales y, en general, se comportan mejor que sus homólogos del pasado. Es decir, son más sensibles a la autoridad, pero también dependen más de ella. Irónicamente, estos niños son más difíciles de influir, ya que sus fuentes de conocimiento trascienden a sus padres, amigos y profesores. Así que, a pesar de ser más receptivos a la autoridad, son menos sensibles a las herramientas tradicionales de convencimiento".

10

"Las bromas pesadas en 1997 eran extravagantes y estaban aceptadas. En 2007 se hacían menos y eran más básicas. En 2017 son ilegales".

12

"1997: 'Dejad de pasar notitas'.

2007: 'Dejad de enviar SMS'.

2017: '¿En serio estás viendo Netflix en clase?'".

13

"1997: Eran sarcásticos, con estilo grunge, fumaban cigarrillos e iban en pandillas.

2007: Eran unos dramas y buscaban llamar la atención por cualquier tontería.

2017: Están tan enterrados bajo tantas capas de ironía y memes que ni ellos mismos saben quiénes son. No le encuentran sentido a ser creativos o buscar una personalidad propia, ya que creen que cualquier cosa que hagan ya se ha hecho antes".

14

"Hace poco acudí a una reunión de padres de la clase de mi hija, que acaba de comenzar el instituto. Le pregunté al profesor por qué mi hija tenía una nota tan baja en ciencias. El profesor la miró y le preguntó, con tono amable y burlón 'No lo sé, pequeña. ¿Por qué tienes una nota tan baja?' Ella dijo que era por no entregar dos trabajos de laboratorio. 'Correcto, y tienes dos ceros, pero hemos hablado de eso hoy y vamos a superarlo' contestó el profesor. Ambos rieron. Parecían mejores amigos.

Si esto hubiera pasado hace 20 años, seguramente el profesor habría dicho 'va a suspender, no hay nada que hacer al respecto' y ella se hubiera enfadado muchísimo con él".

15

Usan diferentes dispositivos para jugar a Pokémon.