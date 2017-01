Esta perra salvó a su dueño de morir congelado tras romperse el cuello en la nieve

Mientras la mayoría de nosotros estábamos brindando para celebrar el inicio del nuevo año, Bob estaba tirado en la nieve, a unos pocos metros de la puerta de su casa, paralizado.

En torno a las diez y media de la noche del último día del año, Bob estaba en casa con Kelsey, su Golden Retriever, viendo el fútbol mientras esperaba que empezaran con la programación de Nochevieja. Durante la publicidad salió corriendo de casa, abrigado solo con su pijama y unas zapatillas, a coger un tronco para poner en su chimenea.

Aquel paseo de apenas 5 metros pegó un giro dramático cuando Bob se resbaló, y cayó al suelo rompiéndose el cuello.

"Estaba gritando para pedir ayuda, pero mi vecino más cercano está a medio km de mi casa y ya eran las diez y media de la noche. Pero Kelsey vino" explicó Bob. "Para cuando amaneció ya no me quedaba voz, no podía pedir ayuda, pero Kelsey no paró de ladrar".

Durante veinte horas Bob estuvo tirado en la nieve con temperaturas de hasta cinco grados bajo cero. Kelsey mantuvo a Bob caliente tumbándose sobre él y lamiendo su cara y sus manos para mantenerlo despierto.

"Ella estaba ladrando, pero en ningún momento se alejó de mi lado" dijo Bob. "Me mantuvo cálido".

Después de 19 horas Bob perdió la consciencia, pero Kelsey siguió ladrando. "Estaba aullando tan fuerte que consiguió alertar a mi vecino, finalmente me encontró a las seis y media de la tarde del día de Año Nuevo". Inmediatamente fue trasladado al hospital.

El equipo de emergencia trabajó para estabilizarlo, "les sorprendió que ninguna parte de mi cuerpo se hubiese congelado" comentó Bob. "Estoy seguro de que fue por la determinación de Kelsey para mantenerme con vida".

Tras la operación para descomprimir su columna vertebral, milagrosamente, Bob empezó a mover sus extremidades. Aunque tiene un largo proceso de rehabilitación por delante, está motivado y en buen camino hacia su recuperación.