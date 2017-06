Este ex-millonario lleva 20 años viviendo como un náufrago en una isla desierta

David Glasheen tiene 74 años, llegó a tener 25 millones de euros y vive en una isla desierta, junto a la única compañía de su perro.

Glasheen, de origén irlandes, vivía en Sydney, donde llevaba un negocio millonario de minería de oro en Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, en 1987 llegó uno de los mayores cracks bursátiles que se recuerdan. Y, de tenerlo absolutamente todo, Glasheen pasó a ser una persona pobre.

En ese momento, la vida del antiguo magnate se convirtió en una pesadilla. Tenía varias posibilidades, pero no sabía qué hacer con ellas. No sabía cómo vivir sin un negocio a sus espaldas ni objetivos vitales que cumplir. Pero una visita al nordeste de Australia le cambió para siempre.

Brian Cassey / Schnauzi

La visita en cuestión fue a la llamada Restauration Island, una isla completamente deshabitada con casi 30 hectáreas de superficie. Desde 1989 era un parque nacional, pero con la visita del antiguo millonario ganó una nueva identidad. Glasheen se enamoró perdidamente de la isla, así que comenzó a insistir hasta que, en 1994, la organización Restoration Island Pty Ltd puso a su nombre 1,52 hectáreas.

Las únicas condiciones que tenía que cumplir era pagar un alquiler de 14.000 euros al año (una pequeña fortuna que conservaba) y construir instalaciones para los visitantes. David Glasheen aceptó el trato, así que se mudó con su novia a la isla tres años más tarde. Pero pronto ella le abandonó, ya que estar tan alejada de la civilización y un ritmo de vida tan pausado.

Desde entonces, se ha convertido en un náufrago voluntario, viviendo únicamente con su perro Quasi.

Brian Cassey / Schnauzi

Según el propio Glasheen, apenas se marcha de la isla una vez al año, pero en su hogar recibe visitas ocasionales de millonarios excéntricos que pasean en sus yates. Una mirada a un pasado en el que se ve reflejado sin remedio.

Aunque sea un náufrago, podría decirse que Glasheen cuenta con las condiciones básicas de todo ser humano del siglo XXI. Ha construido varias placas solares con las que puede tener internet y energía eléctrica. Y, precisamente, gracias a internet ha iniciado una campaña para encontrar una pareja con la que compartir los días que le queden en la isla.

El problema está en que Restoration Island Pty Ltd quiere echarle de la isla. Pese a haber cumplido con su alquiler, el náufrago no ha construido ninguna plataforma turística, algo que se le exigía por contrato. Glasheen se niega a participar en esta explotación turística del terreno, pero esto puede suponer que vuelva a una vida con la que ya no tiene nada que ver.