18 empleados de Escape Rooms explican lo más extraño que han visto hacer a sus clientes

Las Escape Rooms se han convertido en uno de los espectáculos de entretenimiento más habituales ara ir con amigos o familiares. El simple hecho de resolver enigmas unidos puede crear vínculos enormes (o romperlos). Pero, en un lugar ambientado de maneras extravagantes, donde tienes multitud de objetos extraños a tu disposición y donde necesitas pensar mucho para avanzar, se dan todo tipo de situaciones.

En Reddit han convocado a los empleados de estos lugares para que expliquen lo más raro que han visto en estos lugares. Y estas son algunas de las situaciones que han explicado:

1

"Una pareja insistió en ir a nuestra habitación más difícil ellos solos. Les dijimos que no era buena idea y que no iba a ser agradable, pero no les importó. Se podría decir que el chico quería impresionar a su novia, pero los dos eran más tontos que las piedras. Tuve que sentarme durante una hora viendo cómo no llegaban a ningún lugar con el primer rompecabezas. Discutían entre sí y luego se sentaban durante un rato en silencios incómodos. Y, aunque me ofrecí a darles ayuda, se negaron".

2

"La gente trata de escalar por las paredes y agujerear el techo una y otra vez. Ahora tenemos que mencionar en las reglas previas que no es necesario hacerlo, ya que allí no se encuentra ninguna pista. La gente se ríe de todo lo que tenemos que mencionar, pero si lo hacemos es porque se ha probado antes".

3

"Un compañero me dijo que un grupo comenzó a ser muy destructivo con una de las habitaciones, hasta el punto de tirar el ordenador al suelo para ver si había algo escondido dentro (no había nada, solo tenían que mirar el monitor con una lupa especial). Les echaron después de que eso ocurriera, pero volvieron unas semanas después, bastante más calmados".

4

"Tengo una Escape Room. Una vez, guiando a una pareja a una habitación de ambiente melancólico, me dijeron 'nos encantaría tener sexo en una mazmorra ambientada así. Mira, ¡si incluso tienen un escritorio por el que empezar!'. No lo hicieron, pero os aseguro que no fueron los primeros que lo pensaron…"

5

"Por alguna razón, a la gente le gusta ponerse la linterna de una de nuestras habitaciones en la boca, aun sabiendo que no son los únicos que la han utilizado. Algunas personas se la ponen entre las piernas, otras en la raja del culo haciendo bromas, por no mencionar que suele estar rodando por el suelo casi todo el tiempo".

6

"En una de nuestras habitaciones utilizamos a un actor como espía, y la gente tiene que resolver un caso para descubrir quién es el traidor. Después de que terminen los rompecabezas, averiguan que el traidor era el espía que estaba actuando. Entonces el espía saca una pistola de mentira y los jugadores deben lanzar una bomba falsa para vencerlo. Uno de los grupos que hizo esta habitación era un escuadrón policial que estaba de team building. Cuando el actor sacó la pistola falsa y dijo las frases del guión fue placado rápidamente y le quitaron el arma, hasta que la policía se dio cuenta de que todo era un juego".

7

"A los participantes les solemos dar una caja para que guarden sus pertinencias. Una vez, en mitad del recorrido, un hombre mayor empezó a repasar sus propias cosas. Llamó a sus acompañantes y les dijo '¡Chicos, creo que he encontrado una pista! Ah… si son nuestras cosas'. Fue hilarante".

8

"Recuerdo que un grupo renunció a seguir adelante después de cinco minutos, y decidieron pasarse el resto del tiempo bebiendo. Habían pagado 120 euros por estar allí".

9

"Un tipo despejó todas las cajas y herramientas que estaban encima de una mesa en una esquina. Se acostó en ella y se quedó dormido hasta que su grupo consiguió salir".

10

"Tuvimos que parar a un chico que se había desesperado tanto buscando pistas que intentó romper la pared de madera con un radiador".

11

"Una madre fue con sus hijos adultos a nuestra Escape Room. Los hijos lo hicieron bien, pero la madre no tenía ni idea. Había un extintor apoyado en la pared por si ocurría un incendio, y estaba empeñada en que debía de tener alguna utilidad. Estuvo una hora caminando sin rumbo fijo con el extintor encima".

12

"En mi Escape Room tenemos cámaras y micrófonos dentro de las habitaciones, así que sabemos qué sugerencias podemos dar. Recuerdo que en una habitación teníamos una pequeña fuente de agua estancada. El agua estaba muy sucia por el polvo. Estaba muy turbia y su color era marrón. En un momento dado, uno de los jugadores dijo que tenía sed, así que procedió a meter su boca en la fuente para tomar un buen trago. Tras un segundo de shock, le dijimos que no era parte del rompecabezas. Pero dijo que le daba igual y siguió bebiendo hasta vaciar la fuente".

13

"Pillé a un tipo intentando destruir el sistema de calefacción y refrigeración. Se colocó encima de una silla e intentó rasgarlo desde el techo. Nunca he entrado más rápido a una habitación".

14

"Una señora me preguntó '¿Puedo hacer un Snapchat dentro de la habitación?' 'No, no puedes', le contesté. '¿Pero entonces cómo sabrá la gente si estoy bien?', me preguntó. Ni siquiera supe qué responderle".

15

"Lo más raro que he visto como empleado de una Escape Room fue a una pareja joven que, en nuestra habitación más dura, cuando vieron que no podían seguir adelante se quitaron los zapatos y se pusieron a hablar. Cuando les mandaba consejos, la chica me llamaba comunista, fue raro. Por ejemplo: la señora recogía un papel rojo de una pista. Lo miraba fijamente y lo ponía de lado. Les digo '¡Los papeles rojos van en las pirámides!' Ella mira hacia arriba y me dice 'Estábamos llegando a ese punto, ¡comunista!' Os juro que ni yo ni la Escape Room tienen nada de comunistas".

16

"En la Escape Room ambientada en una prisión en la que trabajo, un hombre estaba tan borracho que acabó separado de sus compañeros porque no le hacían caso. Cuando empecé a seguirlo con la cámara me lo encontré en una habitación que ambientaba una celda, donde había un inodoro falso. Estaba meando allí".

17

"En mi caso voy a contar una anécdota preciosa. Un amigo me llamó un día mientras trabajaba en una Escape Room y me dijo que quería proponer matrimonio a su novia allí, ya que eran grandes fans de este juego. A mi jefe se le ocurrió una idea genial de cómo podríamos ambientar las salas para que fueran más románticas, y al final cambió la llave por el anillo y una botella de champán. Fue lo más bonito que he visto. La forma en la que trabajaban juntos y lo emocionado que estaba el chico… cuando encontró el anillo al final y le preguntó si quería casarse con él, ambos comenzaron a llorar. Y nosotros también. Ella dijo que sí, por supuesto".

18

"En una sala temática de terror, una pareja se sentó en el suelo y se abrazó. No parecían tener miedo, y ni siquiera se molestaron por resolver nada. Simplemente se mantuvieron abrazados entre los accesorios espeluznantes y los efectos de sonido que les rodeaban. Supongo que no encontraron un motel terrorífico donde abrazarse…"