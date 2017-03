Sia descubre su cara en una inaudita aparición en público sin peluca

Hace un par de años, Sia explicó en el programa de Ellen Degeneres que el motivo por el que siempre lleva puesta una de sus características pelucas es poder mantener su privacidad.

"Bueno, es para poder ir a Target a comprarme unas bragas si quiero, o si necesito usar un baño y no puedo encontrar ninguno, poder ponerme a un lado de la carretera y que nadie me esté siguiendo con una cámara tratando de conseguir 'la foto'"dijo .

Pero el miércoles, cuando la cantante se acercó hasta el aeropuerto de los Ángeles para coger un avión a Dubái, donde actuará este fin de semana, decidió ir con su cara a la vista sin preocuparse por su anonimato. Probablemente, para evitar percances cuando los agentes tuvieran que chequear su cara con la foto de su pasaporte.

Suponemos que esto será una excepción y no un cambio en la forma de gestionar su imagen pública, ya que Sia dejó muy claro en una entrevista con Chris Conley que para ella sentirse lo más anónima posible es esencial, "No quiero ser famosa o reconocible. No quiero que me critiquen por mi aspecto en internet".